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30 июня в городском парке г.п. Вороново отпразднуют День молодежи

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

30 июня в городском парке г.п. Вороново отпразднуют День молодежи

18.00 — Открытие праздника.

18.10-19.10 — Музыкальный батл поколений «За нами будущее!»

19.10-20.00 — Концертная программа с участием студии «Прима».

18.00-20.00 — Демонстрация аварийно-спасательной техники.

20.00-20.20 — Забег на каблуках («Лабутены-2019»).

18.00-22.00 — Работа аттракционов.

21.00-1.00 — Дискотека «Стихия танца» с участием Dj Creeb (г. Минск).

 
Теги: Минск
 
 
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18.00 — Открытие праздника. 18.10-19.10 — Музыкальный батл поколений «За нами будущее!» 19.10-20.00 — Концертная программа с участием студии «Прима». 18.00-20.00 — Демонстрация...
 
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