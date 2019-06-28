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30 июня в городском парке г.п. Вороново отпразднуют День молодежи
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
18.00 — Открытие праздника.
18.10-19.10 — Музыкальный батл поколений «За нами будущее!»
19.10-20.00 — Концертная программа с участием студии «Прима».
18.00-20.00 — Демонстрация аварийно-спасательной техники.
20.00-20.20 — Забег на каблуках («Лабутены-2019»).
18.00-22.00 — Работа аттракционов.
21.00-1.00 — Дискотека «Стихия танца» с участием Dj Creeb (г. Минск).
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18.00 — Открытие праздника. 18.10-19.10 — Музыкальный батл поколений «За нами будущее!» 19.10-20.00 — Концертная программа с участием студии «Прима». 18.00-20.00 — Демонстрация...
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