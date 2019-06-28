ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

29.06.2019 11:25 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина.

"Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", - заявил он на пресс-конференции в Осаке в субботу.

Трамп добавил, что Путин, приглашая его на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, рассказал о миллионах советских людей, погибших во Второй мировой войне.

"Речь идет о победе над нацистами. Это - очень важно", - сказал президент США.

Как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Россия пригласила президента США приехать на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По словам Ушакова, в ходе встречи в Осаке лидеры обсудили, какая сторона сколько жизней потеряла в годы войны и чья роль в Победе была решающей. "Был отмечен вклад советского народа в эту Победу", - сказал помощник президента.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Трамп, принимая приглашение на участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил о важности демонстрации исторических союзнических отношений между Россией и Америкой.

"Он конструктивно отреагировал и достаточно эмоционально, сказал, что еще раз показать всем исторические союзнические отношения между Америкой и Россией важно", - сказал Песков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп всерьез обдумает возможность визита в РФ по приглашению президента России Владимира Путина. "Этот вопрос будет всерьез рассмотрен", -...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Европейских играх в Минске день Латвии отметили концертом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика