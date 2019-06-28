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Репутация США в мире изменилась в положительную сторону, считает Трамп
Источник материала: Интерфакс
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время.
"Нас больше не воспринимают как лузеров", - сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.
"Мы защищаем большой процент стран в мире, но они не дают нам ничего за это. Вдобавок к этому мы теряем денежные средства в сфере торговли. Но это меняется, и эти страны понимают, что происходят изменения", - подчеркнул американский лидер.
В связи с этим Трамп упомянул, в частности, Японию и Китай.
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Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время. "Нас больше не...
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