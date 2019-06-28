ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Репутация США в мире изменилась в положительную сторону, считает Трамп

29.06.2019 10:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время.

"Нас больше не воспринимают как лузеров", - сказал Трамп на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке.

"Мы защищаем большой процент стран в мире, но они не дают нам ничего за это. Вдобавок к этому мы теряем денежные средства в сфере торговли. Но это меняется, и эти страны понимают, что происходят изменения", - подчеркнул американский лидер.

В связи с этим Трамп упомянул, в частности, Японию и Китай.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что репутация Соединенных Штатов в мире претерпела положительные изменения за последнее время. "Нас больше не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дорогами Великой Победы. Рассказываем об освобождении Бобруйска
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика