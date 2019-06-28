Корреспондент СТВ проехала популярный маршрут болельщиков II Европейских игр

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Столичный транспорт в день закрытия Игр существенно продлит свою работу. До 5 утра будут курсировать автобусы и троллейбусы. Корреспондент СТВ Вероника Гришкова проехала самым популярным маршрутом болельщиков II Европейских игр – это экскурсионный автобус №1. Так в чём особенность для фанатов?





Вероника Гришкова, СТВ:

Мы находимся на борту №1, курсирующего по столице. Этот маршрут уже стал достопримечательностью города, его облюбовали и болельщики II Европейских игр. На нем очень удобно добираться до основных спортивных арен. В салоне проходит бесплатный аудиогид.



