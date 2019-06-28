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Корреспондент СТВ проехала популярный маршрут болельщиков II Европейских игр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Столичный транспорт в день закрытия Игр существенно продлит свою работу. До 5 утра будут курсировать автобусы и троллейбусы. Корреспондент СТВ Вероника Гришкова проехала самым популярным маршрутом болельщиков II Европейских игр – это экскурсионный автобус №1. Так в чём особенность для фанатов?
Вероника Гришкова, СТВ:
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Новости Беларуси. Столичный транспорт в день закрытия Игр существенно продлит свою работу. До 5 утра будут курсировать автобусы и троллейбусы. Корреспондент СТВ...
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