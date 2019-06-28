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Тимати выступит на фан-зоне у Дворца спорта: что ещё интересного будет на Дне России
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Все эти дни эмоции праздника болельщикам дарят в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в Минске работает сразу несколько площадок. Провести выходной на фан-зоне у Дворца спорта приглашает корреспондент СТВ Галина Буро. Она уже на прямой связи со студией.
Галина Буро, СТВ:
Вечер обещает быть насыщенным и ярким, ведь сегодня тут проходит День России. Всех приглашают принять участие в традиционном русском чаепитии. Гостей обещают научить собирать и разбирать самовар, растапливать его, готовить настои из травяных сборов.
На глазах у зрителей пройдут мастер-классы по приготовлению десертов из ягод, также научат играть в исконно русские шахматы – таврели. На фан-зоне будут организованы автограф-сессии призеров II Европейских игр.
А кульминацией сегодняшнего праздника станет бесплатный концерт рэпера Тимати.
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Новости Беларуси. Все эти дни эмоции праздника болельщикам дарят в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в Минске работает сразу...
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