Тимати выступит на фан-зоне у Дворца спорта: что ещё интересного будет на Дне России

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Все эти дни эмоции праздника болельщикам дарят в фан-зонах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, в Минске работает сразу несколько площадок. Провести выходной на фан-зоне у Дворца спорта приглашает корреспондент СТВ Галина Буро. Она уже на прямой связи со студией.





Галина Буро, СТВ:

Главная фан-зона страны начала уже свою работу. Во Дворце спорта сегодня пройдут соревнования по греко-римской борьбе, выступят 4 белорусских атлета, среди них – Сослан Дауров, которому до бронзы осталось выиграть всего две схватки.

Вечер обещает быть насыщенным и ярким, ведь сегодня тут проходит День России. Всех приглашают принять участие в традиционном русском чаепитии. Гостей обещают научить собирать и разбирать самовар, растапливать его, готовить настои из травяных сборов.





На глазах у зрителей пройдут мастер-классы по приготовлению десертов из ягод, также научат играть в исконно русские шахматы – таврели. На фан-зоне будут организованы автограф-сессии призеров II Европейских игр.

А кульминацией сегодняшнего праздника станет бесплатный концерт рэпера Тимати.

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