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Жара возвращается. До +34°C ожидается в Беларуси первого июля
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первого июля в Беларуси ожидается жара до +34°C.
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В воскресенье – 30 июня – температура ночью составит от +9°C до +16°C. Днем столбик термометра покажет от +20°C до +26°C, в западной части страны прогнозируется от +27°C до +32°C. Преимущественно без осадков, небольшие дожди возможны только по востоку.
В понедельник – 1 июля – ночью будет от +14 до +21 градусов. Днем температура составит +27°C..+34°C. Ночью – без осадков, а днем в некоторых районах страны могут пройти кратковременные дожди, возможны грозы.
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Новости Беларуси. Первого июля в Беларуси ожидается жара до +34°C. По информации Белгидромета, в субботу – 29 июня – днем по стране ожидается от 17 до 23 градусов...
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