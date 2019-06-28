|
Особо злостное хулиганство и ответственность за него
29.06.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Особо злостное хулиганство и ответственность за него
11.03.2019 судом Витебского района вынесен приговор в отношении М. по ч.3 ст.339 УК, который признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, совершённых с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), с назначением наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.
М. обвинялся в том, что 12.08.2018 около 03 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в г.п. Оболь, умышленно, в присутствии других граждан, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, с использованием стеклянной бутылки из-под пива в качестве оружия, применил насилие, выразившееся в нанесении удара бутылкой по голове З., причинив последнему телесные повреждения, которые отнесены к категории лёгких телесных повреждений, повлекших и не повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья.
Хулиганством, влекущим ответственность по
Применение насилия или угроза его применения либо уничтожение или повреждение чужого имущества, а равно действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, могут как сопровождать деяния, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, так и выступать в качестве самостоятельной формы грубого нарушения общественного порядка и проявления явного неуважения к обществу.
Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении таких действий, которые повлекли срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п., а также причинение вреда здоровью, законным правам и интересам человека. Эти деяния могут проявляться в длительном и упорно не прекращающемся нарушении общественного спокойствия, уничтожении или повреждении имущества, избиении потерпевших.
Явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением виновным общепринятыми нормами поведения в обществе, активным противопоставлением своей личности интересам общества или отдельных лиц, в том числе и в таких местах, которые не принято считать общественными, например лес, пустырь, поскольку соблюдение общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности.
Субъективная сторона хулиганства выражается в виде умысла на грубое нарушение общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу. На это, в частности, может указывать совершение виновным без какого-либо повода или же с использованием незначительного повода со стороны потерпевшего действий, свидетельствующих о стремлении проявить свое неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам общежития, правам иных лиц, показать свое физическое превосходство, способность к бесчинству, о желании унизить и подавить другого человека, надругаться над его интересами или интересами общества.
Применение насилия при хулиганстве означает физическое воздействие на потерпевшего в любой форме - нанесение побоев, причинение телесных повреждений, ограничение свободы передвижения путем связывания, удержания и т.п.
Угроза применения насилия - это выраженное словесно или в форме определенных жестов намерение применить физическое насилие при наличии у виновного реальной возможности выполнить угрозу.
Уничтожение или повреждение чужого имущества при совершении хулиганских действий может выражаться в приведении его в состояние полной или частичной непригодности либо к утрате имуществом потребительских свойств.
Исключительный цинизм в составе хулиганства - это проявление в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, крайне презрительного отношения к основным нравственным ценностям общества. Исключительным цинизмом, в частности, может быть признано проявление бесстыдства, издевательства над больными, престарелыми, лицами, находящимися в беспомощном состоянии, совершение хулиганских действий в условиях общественного или стихийного бедствия, надругательство над обычаями, традициями и т.п.
По признаку повторности (
В равной степени не образует признака повторности при хулиганстве совершение обвиняемым ранее преступления против человека из хулиганских побуждений (
Хулиганство признается совершённым группой лиц, если в его совершении принимали участие несколько лиц в качестве соисполнителей.
Как соисполнительство квалифицируется согласованное и объединенное единым умыслом выполнение участниками группы различных хулиганских действий, которые в своей совокупности образуют все признаки объективной стороны данного состава преступления.
Под сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, понимаются активные действия виновного, направленные на физическое воспрепятствование лицу, пресекающему хулиганство. Под пресечением хулиганских действий понимаются законные активные действия любого лица (за исключением потерпевшего), направленные на прекращение хулиганства, включая применение силы. Просьба прекратить совершение хулиганства сама по себе не может рассматриваться как пресечение. Сопротивление, оказанное лицу, пресекающему хулиганские действия, не охватывается составом хулиганства лишь в случаях, когда в результате примененного при этом насилия совершается ещё и другое, более тяжкое преступление. Оказание сопротивления после прекращения хулиганских действий, например, при задержании виновного, а равно сопротивление, оказанное при пресечении мелкого хулиганства, не может рассматриваться в качестве квалифицирующего признака, предусмотренного
Хулиганством, сопряжённым с причинением менее тяжкого телесного повреждения, следует признавать хулиганские действия виновного, повлекшие умышленное причинение таких повреждений. Дополнительной квалификации по
Для квалификации содеянного по
Необходимо отграничивать хулиганство от других преступлений в зависимости от содержания и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершенных им действий. Так, причинение лёгких и менее тяжких телесных повреждений, умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершение иных действий, внешне сходных с хулиганством, если они имели место в семье, в жилище, в отношении родственников, знакомых и были вызваны личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т.п., не могут быть квалифицированы как хулиганство, при условии, что они не были сопряжены с заведомым для виновного грубым нарушением общественного порядка и выражением явного неуважения к обществу.
Убийство, а также умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений дополнительной квалификации по
Хулиганство, сопряжённое с уничтожением или повреждением имущества общеопасным способом, либо в крупном или особо крупном размере, подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных
Прокурор Шумилинского района советник юстиции С.В. Зайцев
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Особо злостное хулиганство и ответственность за него 11.03.2019 судом Витебского района вынесен приговор в отношении М. по ч.3 ст.339 УК, который признан виновным в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)