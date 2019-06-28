Источник материала: Герой працы

Особо злостное хулиганство и ответственность за него

11.03.2019 судом Витебского района вынесен приговор в отношении М. по ч.3 ст.339 УК, который признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, совершённых с применением других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (особо злостное хулиганство), с назначением наказания в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года.

М. обвинялся в том, что 12.08.2018 около 03 часов, находясь в состоянии алкогольного опьянения на улице в г.п. Оболь, умышленно, в присутствии других граждан, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, из хулиганских побуждений, с использованием стеклянной бутылки из-под пива в качестве оружия, применил насилие, выразившееся в нанесении удара бутылкой по голове З., причинив последнему телесные повреждения, которые отнесены к категории лёгких телесных повреждений, повлекших и не повлекших за собой кратковременное расстройство здоровья.

Хулиганством, влекущим ответственность по ч.1 ст.339 УК, признаются такие умышленные действия, которые не только грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, но и сопровождаются применением насилия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением чужого имущества, либо отличаются по своему содержанию исключительным цинизмом.

Применение насилия или угроза его применения либо уничтожение или повреждение чужого имущества, а равно действия, отличающиеся по своему содержанию исключительным цинизмом, могут как сопровождать деяния, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу, так и выступать в качестве самостоятельной формы грубого нарушения общественного порядка и проявления явного неуважения к обществу.

Грубое нарушение общественного порядка может выражаться в совершении таких действий, которые повлекли срыв массового мероприятия, временное прекращение нормальной деятельности учреждения, предприятия, общественного транспорта и т.п., а также причинение вреда здоровью, законным правам и интересам человека. Эти деяния могут проявляться в длительном и упорно не прекращающемся нарушении общественного спокойствия, уничтожении или повреждении имущества, избиении потерпевших.

Явное неуважение к обществу характеризуется заведомым пренебрежением виновным общепринятыми нормами поведения в обществе, активным противопоставлением своей личности интересам общества или отдельных лиц, в том числе и в таких местах, которые не принято считать общественными, например лес, пустырь, поскольку соблюдение общественного порядка направлено на обеспечение спокойствия не только больших групп граждан, но и каждого члена общества в отдельности.

Субъективная сторона хулиганства выражается в виде умысла на грубое нарушение общественного порядка с мотивом явного неуважения к обществу. На это, в частности, может указывать совершение виновным без какого-либо повода или же с использованием незначительного повода со стороны потерпевшего действий, свидетельствующих о стремлении проявить свое неуважение к обществу и продемонстрировать пренебрежение к общепринятым правилам общежития, правам иных лиц, показать свое физическое превосходство, способность к бесчинству, о желании унизить и подавить другого человека, надругаться над его интересами или интересами общества.

Применение насилия при хулиганстве означает физическое воздействие на потерпевшего в любой форме - нанесение побоев, причинение телесных повреждений, ограничение свободы передвижения путем связывания, удержания и т.п.

Угроза применения насилия - это выраженное словесно или в форме определенных жестов намерение применить физическое насилие при наличии у виновного реальной возможности выполнить угрозу.

Уничтожение или повреждение чужого имущества при совершении хулиганских действий может выражаться в приведении его в состояние полной или частичной непригодности либо к утрате имуществом потребительских свойств.

Исключительный цинизм в составе хулиганства - это проявление в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, крайне презрительного отношения к основным нравственным ценностям общества. Исключительным цинизмом, в частности, может быть признано проявление бесстыдства, издевательства над больными, престарелыми, лицами, находящимися в беспомощном состоянии, совершение хулиганских действий в условиях общественного или стихийного бедствия, надругательство над обычаями, традициями и т.п.

По признаку повторности ( ч.2 ст.339 УК) квалифицируются действия виновного, ранее совершившего уголовно наказуемое хулиганство, независимо от осуждения его за предыдущее преступление, за исключением случаев, когда ко дню совершения нового деяния у виновного была снята или погашена судимость либо истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за предыдущее преступление.

В равной степени не образует признака повторности при хулиганстве совершение обвиняемым ранее преступления против человека из хулиганских побуждений ( п.7 ч.2 ст.147 УК, п.13 ч.2 ст.139 УК).

Хулиганство признается совершённым группой лиц, если в его совершении принимали участие несколько лиц в качестве соисполнителей.

Как соисполнительство квалифицируется согласованное и объединенное единым умыслом выполнение участниками группы различных хулиганских действий, которые в своей совокупности образуют все признаки объективной стороны данного состава преступления.

Под сопротивлением лицу, пресекающему хулиганские действия, понимаются активные действия виновного, направленные на физическое воспрепятствование лицу, пресекающему хулиганство. Под пресечением хулиганских действий понимаются законные активные действия любого лица (за исключением потерпевшего), направленные на прекращение хулиганства, включая применение силы. Просьба прекратить совершение хулиганства сама по себе не может рассматриваться как пресечение. Сопротивление, оказанное лицу, пресекающему хулиганские действия, не охватывается составом хулиганства лишь в случаях, когда в результате примененного при этом насилия совершается ещё и другое, более тяжкое преступление. Оказание сопротивления после прекращения хулиганских действий, например, при задержании виновного, а равно сопротивление, оказанное при пресечении мелкого хулиганства, не может рассматриваться в качестве квалифицирующего признака, предусмотренного ч.2 ст.339 УК. Такие действия подлежат самостоятельной юридической оценке.

Хулиганством, сопряжённым с причинением менее тяжкого телесного повреждения, следует признавать хулиганские действия виновного, повлекшие умышленное причинение таких повреждений. Дополнительной квалификации по ст.149 УК не требуется. В случае совершения хулиганства группой лиц этот квалифицирующий признак может быть вменён лишь тем участникам хулиганства, умыслом которых охватывалось причинение указанных телесных повреждений.

Для квалификации содеянного по ч.3 ст.339 УК по признаку применения оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, необходимо наличие в действиях виновного умысла на причинение вреда с его помощью. Под применением оружия следует понимать использование или попытку использования его поражающих свойств в соответствии с конструктивным предназначением. При этом к оружию относятся все его виды, которые названы в Законе Республики Беларусь от 13 ноября 2001 года "Об оружии". К другим предметам, используемым в качестве оружия, следует относить предметы, поражающие свойства которых умышленно использовались виновным способом, представляющим опасность для окружающих. Под угрозой применения оружия или других предметов, используемых в качестве оружия, следует понимать реально выраженное намерение применить их, вызвавшее обоснованное опасение потерпевшего за жизнь или здоровье. В то же время не образует особо злостного хулиганства угроза заведомо непригодным оружием, имитацией оружия (демонстрация муляжей, игрушек в форме оружия), поскольку юридическая квалификация преступления в подобных случаях зависит не только от восприятия потерпевшими ситуации, созданной обвиняемым, но и от субъективного отношения к этим действиям виновного и объективной возможности достичь конкретного результата. Если при совершении насильственных хулиганских действий используются не поражающие конструктивные свойства оружия (например, нанесение ударов рукояткой пистолета), содеянное может оцениваться как применение других предметов, используемых в качестве оружия, при наличии достаточных для этого оснований. В случаях, когда лицо в разное время совершило два или более преступления, ответственность за которые предусмотрена различными частями ст.339 УК, каждое преступление квалифицируется самостоятельно. Если же одновременно совершается несколько хулиганских действий, охватываемых единым умыслом, имеющих различные квалифицирующие признаки, содеянное необходимо рассматривать как одно преступление. Оно подлежит квалификации по той части ст.339 УК, которая устанавливает ответственность за наиболее тяжкий вид хулиганства из числа совершённых.

Необходимо отграничивать хулиганство от других преступлений в зависимости от содержания и направленности умысла виновного, мотивов, целей и обстоятельств совершенных им действий. Так, причинение лёгких и менее тяжких телесных повреждений, умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершение иных действий, внешне сходных с хулиганством, если они имели место в семье, в жилище, в отношении родственников, знакомых и были вызваны личными неприязненными отношениями, неправильными действиями потерпевших и т.п., не могут быть квалифицированы как хулиганство, при условии, что они не были сопряжены с заведомым для виновного грубым нарушением общественного порядка и выражением явного неуважения к обществу.

Убийство, а также умышленное причинение тяжкого телесного повреждения из хулиганских побуждений дополнительной квалификации по ст.339 УК не требуют. Если же, помимо названных деяний, виновным совершены иные действия, обладающие признаками уголовно наказуемого хулиганства, ответственность за содеянное должна наступать по совокупности преступлений.

Хулиганство, сопряжённое с уничтожением или повреждением имущества общеопасным способом, либо в крупном или особо крупном размере, подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных ст.ст.339 и 218 УК. Недопустимо расширительно толковать понятие уголовно наказуемого хулиганства, чтобы исключить случаи привлечения к уголовной ответственности виновных в мелком хулиганстве и других правонарушениях, влекущих административную ответственность.

Прокурор Шумилинского района советник юстиции С.В. Зайцев