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Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

21.03.2019 судом Шумилинского района вынесен приговор в отношении К. по ч.2 ст.295 УК - незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) и назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года, без конфискации имущества.

Допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению К. виновным себя признал полностью и показал, что он являлся охотником, дома у него находилось зарегистрированное охотничье оружие ИЖ 16-го калибра, которое хранилось в сейфе. Также он хранил у себя в доме незарегистрированный охотничий карабин ТОЗ калибра 5,6 мм, который был ему подарен в 1978 году в Российской Федерации. В том же году им к охотничьему карабину были приобретены патроны соответствующего калибра. В 1979 году перевёз карабин и патроны к месту своего в Витебский район. В 1981 году перевёз их по месту своего нового жительства в Шумилинский район. Во время обыска, проведённого 08.11.2018, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему были изъяты.

Действия в отношении оружия и боеприпасов являются незаконными в тех случаях, когда они совершены умышленно в нарушение положений соответствующих нормативных правовых актов.

К взрывчатым веществам относятся химические вещества и смеси, обладающие способностью к взрыву без доступа кислорода (порох, динамит, тротил и т.п.).

Взрывными устройствами признаются предназначенные к взрыву при определённых условиях изделия, изготовленные промышленным или самодельным способом, объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва.

Незаконным изготовлением предметов, влекущим уголовную ответственность, признаётся их создание или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделка каких-либо предметов (например, ракетниц, стартовых и строительных пистолетов, предметов бытового назначения), в результате которой они приобрели свойства соответствующих видов оружия, составных частей или компонентов к ним, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или их основных частей.

Изготовление обрезов из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате которого утрачиваются свойства охотничьего ружья, а также их приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение влекут ответственность по ч.2 ст.295 УК.

Под незаконным приобретением предметов, указанных в ч.2 ст.295 УК, понимается возмездное или безвозмездное их получение гражданами, не имеющими на это права, путем покупки, мены, в качестве вознаграждения за услуги, присвоения найденного и т.п.

Как незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия, основных частей взрывных устройств ( ч.2 ст.295 УК), охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, его составных частей, компонентов или боеприпасов к нему ( ч.2 ст.295-1 УК), холодного оружия ( ч.2 ст.296 УК), газового, пневматического или метательного оружия ( ч.2 ст.297 УК) квалифицируется продажа, дарение, отчуждение в иной форме перечисленных предметов их владельцами другим лицам в нарушение порядка, установленного законодательством.

Ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств ( ч.2 ст.295 УК), охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему ( ч.1 ст.295-1 УК) несут лица, которые обладают такими предметами без законных оснований независимо от места, способа хранения и времени, в течение которого обеспечивалась сохранность.

Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия ( ч.2 ст.295 УК), охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия или боеприпасов к нему, составных частей или компонентов охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия ( ч.1 ст.295-1 УК), холодного оружия ( ч.1 ст.296 УК), газового, пневматического или метательного оружия ( ч.1 ст.297 УК) предполагает их нахождение непосредственно при себе (на ремне, в кобуре, в руках, в сумке, в одежде и т.п.) без соответствующего разрешения.

Под незаконной перевозкой предметов, указанных в ч.2 ст.295 , ч.1 ст.295-1 , ч.1 ст.296 , ч.1 ст.297 УК, понимается их перемещение из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населённого пункта, воздушным, железнодорожным, водным, автомобильным и другими видами транспорта без соответствующего разрешения.

Их незаконной пересылкой является отправление из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом, когда их фактическое перемещение осуществляется без участия отправителя.

Хранение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему признаются незаконными и в тех случаях, когда они совершены их собственниками после того, как территориальным органом внутренних дел они были письменно уведомлены о необходимости сдачи оружия в соответствии с требованиями ст.ст.28 и 29 Закона Республики Беларусь "Об оружии" и Порядком изъятия на возмездной основе боевого и служебного оружия, за исключением наградного, приобретённого гражданами на законных основаниях и находящегося в их собственности, утверждённым Указом Президента Республики Беларусь от 4 апреля 2003 г. N 134, однако умышленно уклонились от его предъявления для изъятия в установленные сроки.

Уголовная ответственность по ч.1 ст.295-1 УК , ч.1 ст.296 УК и ч.1 ст.297 УК наступает только при наличии признаков административной преюдиции, то есть в случаях, если лицо ранее привлекалось к административной ответственности за те деяния, которые перечислены в диспозициях указанных уголовно-правовых норм, и после наложения на него взыскания в течение года вновь совершило такое же нарушение.

В соответствии со ст.1 Закона Республики Беларусь "Об оружии" маркировкой оружия является совокупность условных знаков (букв, слов, цифр, геометрических фигур и произвольных изображений), нанесённых производителем на поверхность оружия, позволяющая определить страну, где было изготовлено оружие, его изготовителя, индивидуальный номер единицы оружия. Поэтому под подделкой или умышленным уничтожением маркировки огнестрельного оружия, влекущей ответственность по ст.295-2 УК, понимается умышленное полное или частичное искажение (уничтожение) данных об оружии, нанесённых производителем при его изготовлении.

Под холодным оружием понимаются изготовленные промышленным или самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы, сабли, шашки, мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (например, штыки), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, кистени и т.п.).

К газовому или пневматическому оружию, ответственность за незаконные действия в отношении которого установлена ст.297 УК, могут быть отнесены: газовые пистолеты, газовые револьверы, пневматическое длинноствольное и короткоствольное оружие (пистолеты, ружья, винтовки), которые могут приобретаться на основании соответствующего разрешения с последующей регистрацией в органах внутренних дел ( ст.ст.7 , 14 Закона Республики Беларусь "Об оружии").

Метательным оружием признаются специально изготовленные предметы, предназначенные для поражения цели в результате метательного действия (арбалеты, луки, копья, метательные топоры, ножи и др.), за исключением спортивных снарядов.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статьях 295 - 297 УК, освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные этими статьями, кроме случаев сбыта ( примечание к ст.295 УК). Добровольной признается такая сдача, когда лицо, имея возможность и далее обладать любым из этих предметов, по своей воле независимо от мотивов передает их или информацию об их месте нахождения представителям власти. Добровольность сдачи оценивается с учётом конкретных обстоятельств дела.

Прокурор Шумилинского района советник юстиции С.В. Зайцев