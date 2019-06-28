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Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
29.06.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
21.03.2019 судом Шумилинского района вынесен приговор в отношении К. по ч.2 ст.295 УК - незаконное приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия (кроме охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, боеприпасов (кроме боеприпасов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию) и назначено наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 4 года, без конфискации имущества.
Допрошенный в судебном заседании по предъявленному обвинению К. виновным себя признал полностью и показал, что он являлся охотником, дома у него находилось зарегистрированное охотничье оружие ИЖ 16-го калибра, которое хранилось в сейфе. Также он хранил у себя в доме незарегистрированный охотничий карабин ТОЗ калибра 5,6 мм, который был ему подарен в 1978 году в Российской Федерации. В том же году им к охотничьему карабину были приобретены патроны соответствующего калибра. В 1979 году перевёз карабин и патроны к месту своего в Витебский район. В 1981 году перевёз их по месту своего нового жительства в Шумилинский район. Во время обыска, проведённого 08.11.2018, огнестрельное оружие и боеприпасы к нему были изъяты.
Действия в отношении оружия и боеприпасов являются незаконными в тех случаях, когда они совершены умышленно в нарушение положений соответствующих нормативных правовых актов.
К взрывчатым веществам относятся химические вещества и смеси, обладающие способностью к взрыву без доступа кислорода (порох, динамит, тротил и т.п.).
Взрывными устройствами признаются предназначенные к взрыву при определённых условиях изделия, изготовленные промышленным или самодельным способом, объединяющие взрывчатое вещество и приспособление для инициирования взрыва.
Незаконным изготовлением предметов, влекущим уголовную ответственность, признаётся их создание или восстановление утраченных поражающих свойств, а также переделка каких-либо предметов (например, ракетниц, стартовых и строительных пистолетов, предметов бытового назначения), в результате которой они приобрели свойства соответствующих видов оружия, составных частей или компонентов к ним, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или их основных частей.
Изготовление обрезов из охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, в результате которого утрачиваются свойства охотничьего ружья, а также их приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение влекут ответственность по
Под незаконным приобретением предметов, указанных в
Как незаконный сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия, основных частей взрывных устройств (
Ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств (
Незаконное ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, составных частей или компонентов огнестрельного оружия (
Под незаконной перевозкой предметов, указанных в
Их незаконной пересылкой является отправление из одного пункта в другой почтой, багажом, нарочным, с использованием транспортных средств или иным способом, когда их фактическое перемещение осуществляется без участия отправителя.
Хранение, передача во владение, сбыт, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему признаются незаконными и в тех случаях, когда они совершены их собственниками после того, как территориальным органом внутренних дел они были письменно уведомлены о необходимости сдачи оружия в соответствии с требованиями
Уголовная ответственность по
В соответствии со
Под холодным оружием понимаются изготовленные промышленным или самодельным способом предметы, предназначенные для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте этого оружия с объектом поражения, которые включают в себя холодное клинковое оружие (кинжалы, сабли, шашки, мечи и т.п.), иное оружие режущего, колющего, рубящего или смешанного действия (например, штыки), а также оружие ударно-дробящего действия (кастеты, кистени и т.п.).
К газовому или пневматическому оружию, ответственность за незаконные действия в отношении которого установлена
Метательным оружием признаются специально изготовленные предметы, предназначенные для поражения цели в результате метательного действия (арбалеты, луки, копья, метательные топоры, ножи и др.), за исключением спортивных снарядов.
Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в
Прокурор Шумилинского района советник юстиции С.В. Зайцев
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Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ 21.03.2019 судом Шумилинского района вынесен приговор в отношении К. по ч.2...
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