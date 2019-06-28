Идут учения. Просим проявить бдительность

Источник материала: Герой працы

Уважаемые жители г.п.Шумилино и Шумилинского района!

В связи с проведением на территории района учений территориальной обороны с военнообязанными запаса территориальных войск Шумилинского района с 27 июня 2019 г. по 29 июня 2019 г. просим усилить бдительность. Сообщать о подозрительных лицах и посторонних предметах (муляжах взрывных устройств) в милицию по тел. 102.

Шумилинский районный исполнительный комитет.