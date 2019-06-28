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Идут учения. Просим проявить бдительность
29.06.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Уважаемые жители г.п.Шумилино и Шумилинского района!
В связи с проведением на территории района учений территориальной обороны с военнообязанными запаса территориальных войск Шумилинского района с 27 июня 2019 г. по 29 июня 2019 г. просим усилить бдительность. Сообщать о подозрительных лицах и посторонних предметах (муляжах взрывных устройств) в милицию по тел. 102.
Шумилинский районный исполнительный комитет.
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Уважаемые жители г.п.Шумилино и Шумилинского района! В связи с проведением на территории района учений территориальной обороны с военнообязанными запаса...
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