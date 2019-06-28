«Диплом – это как отмена крепостного права». Что постят в Instagram вчерашние студенты

Источник материала: KYKY

Всю эту неделю, и особенно вчера, беларуские ВУЗы пачками выпускали из своих стен дипломированных специалистов. Мы решили посмотреть, что как они прощались с храмом знаний в своих социальных сетях и собрали для вас самые крутые снимки «новой жизни».