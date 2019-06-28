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«Диплом – это как отмена крепостного права». Что постят в Instagram вчерашние студенты

29.06.2019 12:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Всю эту неделю, и особенно вчера, беларуские ВУЗы пачками выпускали из своих стен дипломированных специалистов. Мы решили посмотреть, что как они прощались с храмом знаний в своих социальных сетях и собрали для вас самые крутые снимки «новой жизни». 

 
 
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Всю эту неделю, и особенно вчера, беларуские ВУЗы пачками выпускали из своих стен дипломированных специалистов. Мы решили посмотреть, что как они прощались с...
 
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