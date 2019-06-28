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Oops! Украинцев признали самой сексуальной нацией мира. Беларусы не вошли даже в топ-50

29.06.2019 11:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинцев назвали «самой сексуальной нацией мира» — об этом свидетельствует первое место в рейтинге, составленном по результатам онлайн-опроса туристической компанией Big 7 Travel.



В опросе приняли участие около 1,5 млн человек, оставивших свои ответы на странице компании Big 7 Travel в социальных сетях.

Основным критерием оценки было определение сексуальности, однако никаких дополнительных объяснений слова «сексуальный» не было, а потому каждый понимал его, как считал нужным.

Авторы исследования отмечают, что согласно словарю английского языка Merriam-Webster, «сексуальный» может иметь значение «в целом привлекательный, интересный».

В топ-50 также вошли ирландцы, хорваты, бельгийцы, словенцы, норвежцы, американцы, немцы, ливийцы, пакистанцы, валлийцы и тунисцы (50-40 места).

Китайцы, литовцы и россияне расположились в начале третьей десятки, поляки на 27-ом месте, болгары и чехи на 17-18-ом соответственно.

Как уже сообщалось, первую десятку возглавляют украинцы, далее следуют датчане, филиппинцы, бразильцы и жители Австралии. 

На 6-ом месте южноафриканцы, 7-ые - итальянцы, 8 - армяне, 9 - англичане и замыкают десятку лидеров канадцы. 


Французы оказались лишь 12-ые, а вот белорусы даже не вошли в топ-50. 

Делайте выводы, уважаемые сограждане. Для мира мы, мягко говоря, не очень привлекательны.

 
 
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Украинцев назвали «самой сексуальной нацией мира» — об этом свидетельствует первое место в рейтинге, составленном по результатам онлайн-опроса туристической...
 
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