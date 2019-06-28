







Старший инженер-механик Алексей Ананенко, старший инженер-механик реакторного цеха Валерий Беспалов и начальник смены предприятия Борис Баранов удостоились высшей государственной награды за героизм и самоотдачу. Баранов награжден званием посмертно.





Напомним, 26 апреля 1986 году случилась авария на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припять, Киевской области. Ананенко, Беспалов и Баранов спустились в бассейн-барботер под разрушенным реактором и открыли запорные клапаны, чтобы освободить их от воды. Благодаря их действиям удалось избежать контакта расплавленного ядерного материала с водой, который мог привести еще к еще одному масштабному взрыву.





Все трое инженеров после случившейся аварии продолжали работать на шахте в другом реакторном цеху.





Историю трех водолазов показали в нашумевшем американском сериале «Чернобыль», после чего журналисты заинтересовались их судьбой.









Как сложились судьбы героев





В 1989 году Ананенко перешел в другую организацию, связанную с атомной энергетикой и безопасностью. В 2017 году мужчину на переходе сбила машина. Он провел 36 дней в коме. Ананенко получил тяжелую травму головы и ноги. Сейчас ему трудно говорить.





Инженер Беспалов после аварии на ЧАЭС еще три года проработал там, а позже получил должность инженера-конструктора в проектном институте. С 1992 по 2012 год снова работал на станции.





Баранов проработал на станции еще 19 лет. Он умер в 2005 году в возрасте 64 лет.