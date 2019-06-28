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Гризманн переходит в "Барселону": названы космические суммы

29.06.2019 11:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французский форвард Антуан Гризманн согласовал 5-летний контракт с каталонской «Барселоной».



В понедельник, 1 июля, клаусула Гризманна вместо 200 млн евро составит 120.

По информации Marca со ссылкой на L’Equipe, «сине-гранатовые» готовы за такие деньги купить забивного француза. По условиям нового контракта Гризманн будет зарабатывать на «Камп Ноу» по 17 млн евро за сезон.

В середине мая Гризманн заявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/2019 и в СМИ постоянно была информация, что Антуан перейдет в Барсу.


Гризманн с Атлетико выиграл три трофея: Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

 
 
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Французский форвард Антуан Гризманн согласовал 5-летний контракт с каталонской «Барселоной».
 
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