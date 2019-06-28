







В понедельник, 1 июля, клаусула Гризманна вместо 200 млн евро составит 120.





По информации Marca со ссылкой на L’Equipe, «сине-гранатовые» готовы за такие деньги купить забивного француза. По условиям нового контракта Гризманн будет зарабатывать на «Камп Ноу» по 17 млн евро за сезон.





В середине мая Гризманн заявил, что покинет «Атлетико» по окончании сезона-2018/2019 и в СМИ постоянно была информация, что Антуан перейдет в Барсу.









Гризманн с Атлетико выиграл три трофея: Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.