Жажда лёгкого заработка в интернете оборачивается немалыми финансовыми потерями

Источник материала: Виртуальный Брест

Поменьше работать и побольше получать – мечта многих. Но жажда лёгкого заработка иногда оборачивается немалыми финансовыми потерями, как это случилось с героями сегодняшней статьи. Все они пытались подзаработать в интернете, и вот что из этого вышло…





Совместная «коммерческая деятельность»

В апреле 2019 года в РОВД обратился за помощью житель нашего района, который попросил привлечь к ответственности интернет-мошенников. Эта тёмная история началась ещё в декабре 2018 года. Под предлогом осуществления совместной коммерческой деятельности в сети Интернет на сайте «FxNobels» у потерпевшего «ушло» 2690 рублей. Отдал он их совершенно добровольно. Первая внесённая сумма – 50 долларов. А потом - графики «роста» доходов на сайте, которые первоначально очень грели сердце потерпевшего. Затем от «аналитиков» компании стали приходить сообщения с предложениями пополнения счёта для получения ещё большей прибыли. Опять вносились суммы, самая крупная из них (и последняя) была в апреле и составила 1000 рублей. Ещё одно напоминание пополнить счёт от очередного «аналитика компании» напрягло незадачливого коммерсанта и он, наконец, понял, что является объектом выкачивания денег, а не успешным бизнес-партнёром…

Одежда в интернете

Вторая жертва интернет-мошенников – житель нашего района, который захотел приодеться с помощью социальной сети «Вконтакте» в группе «ForMen. Мужская одежда», В марте этого года заказал себе некоторые предметы одежды через администратора этой группы. После того, как сделал заказ и перевел деньги в сумме 115 рублей на банковскую карту, администратор просто… заблокировал покупателя!

Потерпел поражение

Настоящая трагедия случилась с жителем нашего района («танкисты» меня поймут): неизвестный мошенническим путем завладел его личным игровым аккаунтом компьютерной игры «World of Tanks», а также денежными средствами в сумме 180 рублей, которые жертва «сделки» перечислила на банковский счет неустановленного лица в качестве процентов за банковский перевод. Свой аккаунт «танкист» оценил в 2100 рублей. Мошенник обещал эту сумму после предварительной оплаты процентов за перевод – это и было 180 рублей. В итоге – ни аккаунта, ни денег…

Лечение в интернете…

это ещё одна графа необдуманных расходов для тех, кто верит в магов и чародеев.

В Столинском районе таких случаев не зафиксировано, а вот на территории соседнего района неизвестный «ясновидящий» мошенническим путем завладел кругленькой суммой - 45000 долларов США, которые ему частями перечисляла жертва.

И это далеко не все случаи…

Ситуации комментирует начальник Столинского РОВД полковник милиции Юрий Арсенович:

- Одним из самых распространенных в информационной сфере преступлений является мошенничество. Практика показывает, что очень трудно установить и наказать таких злоумышленников, так как гражданин самостоятельно и добровольно осуществляет то, о чем его просит мошенник. Поэтому, переводя деньги за какую-либо услугу или товар, нужно быть крайне осторожным. Если вы попадете на таких людей, вернуть деньги будет сложно, в особенности, когда сделка проходит по схеме: сначала деньги, потом товар. Стоит обратить внимание, что мошенники зачастую отказываются пересылать товар наложенным платежом. Но, к слову, и наложенный платёж не гарантирует получение качественного товара.

За 5 месяцев 2019 года в нашем районе зарегистрировано четыре таких преступления, по двум заявлениям проводится проверка.

Хотелось бы ещё напомнить об ответственности за мошенничество. Это серьёзная уголовная статья, наказание по которой от штрафа до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Призываем жителей района к бдительности и рассудительности! И не забывать о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке…