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Концепция велосипедного движения Бреста может появиться уже в этом году

29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест может войти в новое тысячелетие как город с развитым велосипедным движением.

Концепция велосипедного движения Бреста может появиться уже в этом году

фото 

И первые шаги в этом направлении уже делаются.

В организации веломаршрутов городские власти собираются опираться на европейский опыт.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест может войти в новое тысячелетие как город с развитым велосипедным движением. фото И первые шаги в этом направлении уже делаются. В организации...
 
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