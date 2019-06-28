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Концепция велосипедного движения Бреста может появиться уже в этом году
29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брест может войти в новое тысячелетие как город с развитым велосипедным движением.
фото
И первые шаги в этом направлении уже делаются.
В организации веломаршрутов городские власти собираются опираться на европейский опыт.
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Брест может войти в новое тысячелетие как город с развитым велосипедным движением. фото И первые шаги в этом направлении уже делаются. В организации...
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