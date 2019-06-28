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В ДТП на ул. Гаврилова попал мотопатруль ГАИ? Или просто упал?
29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пока мы не знаем, что произошло, есть только фото очевидца.
Может быть, он просто упал, не справившись с управлением, а не столкнулся с другим водителем. Может быть, зацепил другой автомобиль. Прокомментируют ли ситуацию в ГАИ? Как повезёт...
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