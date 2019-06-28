В ДТП на ул. Гаврилова попал мотопатруль ГАИ? Или просто упал?

Источник материала: Виртуальный Брест

Пока мы не знаем, что произошло, есть только фото очевидца.





Может быть, он просто упал, не справившись с управлением, а не столкнулся с другим водителем. Может быть, зацепил другой автомобиль. Прокомментируют ли ситуацию в ГАИ? Как повезёт...