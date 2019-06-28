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За нарушениями правил на ж/д переездах в Бресте следят видеокамеры

29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Такова природа человеческая – пытаться обогнать время. Вот и выкраиваем секунды, торопимся, перебегая железнодорожные пути перед поездом, нажимаем на педаль газа, мчась под шлагбаум или запрещающий сигнал светофора.

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А в итоге – крадем жизнь у самих себя. 

На участке оперативного обслуживания Брестского отдела внутренних дел на транспорте проводят мероприятия по профилактике ДТП на железнодорожных переездах. Ведь машинист, даже видя препятствие, не в состоянии быстро остановить многотонный состав. Тормозной путь у поезда может составлять больше километра. 

Железнодорожные переезды в Бресте с наиболее интенсивным транспортным потоком оборудованы камерами видеонаблюдения. Постоянно идет мониторинг нарушения правил их проезда. В ходе мероприятий на железнодорожных переездах в текущем году привлечено 13 водителей, нарушивших правила их проезда. Такое нарушение грозит штрафом от двух до четырех базовых величин.

Задумайтесь, чем может обернуться игнорирование правил при проезде железнодорожных переездов. Железная дорога – зона повышенной опасности, требующая максимальной осторожности и внимательности.

Александр КОНОВАЛОВ, начальник штаба Брестского ОВДТ

 
Теги: Брест
 
 
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  Такова природа человеческая – пытаться обогнать время. Вот и выкраиваем секунды, торопимся, перебегая железнодорожные пути перед поездом, нажимаем на педаль...
 
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