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За нарушениями правил на ж/д переездах в Бресте следят видеокамеры
29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Такова природа человеческая – пытаться обогнать время. Вот и выкраиваем секунды, торопимся, перебегая железнодорожные пути перед поездом, нажимаем на педаль газа, мчась под шлагбаум или запрещающий сигнал светофора.
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А в итоге – крадем жизнь у самих себя.
Александр КОНОВАЛОВ, начальник штаба Брестского ОВДТ
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Такова природа человеческая – пытаться обогнать время. Вот и выкраиваем секунды, торопимся, перебегая железнодорожные пути перед поездом, нажимаем на педаль...
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