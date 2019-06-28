|
Дорожники работают по всему Бресту
29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В течение одного дня рабочие Брестского ДЭП поменяли асфальт на улице Краснофлотской протяженностью 170 метров и оборудовали парковку размерами пять на 145 метров.
Когда на место работ прибыли корреспонденты «БВ», шла укладка нижнего слоя асфальта. Прораб дорожного участка Олег Ланец рассказал, что на этот же день была запланирована и укладка верхнего слоя. Параллельно шли работы по обустройству ливневки. На месте работал асфальтоукладчик и три катка.
Сейчас для сотрудников ДЭП жаркая пора. Только на прошлой неделе они завершили масштабные работы на улице Брестских дивизий. Их задачей было провести ямочный ремонт на площади Ленина, а затем вплотную заняться улицей Брестских дивизий вплоть до улицы Карвата.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В течение одного дня рабочие Брестского ДЭП поменяли асфальт на улице Краснофлотской протяженностью 170 метров и оборудовали парковку размерами пять на 145...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)