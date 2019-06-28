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Дорожники работают по всему Бресту

29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В течение одного дня рабочие Брестского ДЭП поменяли асфальт на улице Краснофлотской протяженностью 170 метров и оборудовали парковку размерами пять на 145 метров.

Дорожники работают по всему Бресту

Когда на место работ прибыли корреспонденты «БВ», шла укладка нижнего слоя асфальта. Прораб дорожного участка Олег Ланец рассказал, что на этот же день была запланирована и укладка верхнего слоя. Параллельно шли работы по обустройству ливневки. На месте работал асфальтоукладчик и три катка.

Дорожники работают по всему Бресту

Дорожники работают по всему Бресту

Дорожники работают по всему Бресту

Сейчас для сотрудников ДЭП жаркая пора. Только на прошлой неделе они завершили масштабные работы на улице Брестских дивизий. Их задачей было провести ямочный ремонт на площади Ленина, а затем вплотную заняться улицей Брестских дивизий вплоть до улицы Карвата.

Дорожники работают по всему Бресту

Дорожники работают по всему Бресту


Таким образом, рабочие вплотную подошли до участка работ на Западном обходе, где также кипит работа по приведению в порядок всех улиц, прилегающих к мосту. Однако с завершением этого проекта работы у специалистов ДЭП не убавилось: «Работали на Фомина, на Смирнова. На Ленина плитку кладем. На Пригородной выравниваем борты и основание, кладем плитку, затем будем фрезеровать», – перечислил лишь часть стоящих перед Брестским ДЭП задач Олег Ланец, добавив, что сейчас работы идут практически по всему городу.

 
 
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  В течение одного дня рабочие Брестского ДЭП поменяли асфальт на улице Краснофлотской протяженностью 170 метров и оборудовали парковку размерами пять на 145...
 
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