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Автомобиль Opel Astra сбил велосипедиста в Ляховичах. Водитель утверждает, что яркое солнце мешало обзору
29.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло вечером 28 июня, в Ляховичах на т-образном перекрёстке улиц Строительная и Южакова.
В Ляховичах автомобиль сбил велосипедиста. Фото: ОГАИ Ляховичского РОВД
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Автомобиль Opel Astra сбил велосипедиста в Ляховичах. Водитель утверждает, что яркое солнце мешало обзору
ДТП произошло вечером 28 июня, в Ляховичах на т-образном перекрёстке улиц Строительная и Южакова. В Ляховичах автомобиль сбил велосипедиста . Фото: ОГАИ...
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