"Валенсия" объявила о переходе российского футболиста Черышева

Источник материала: Интерфакс

Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

В августе прошлого года Черышев перешел в "Валенсию" на правах аренды, срок которой истек по окончании сезона. В составе "Валенсии" он провел 41 матч, забив четыре мяча.