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"Валенсия" объявила о переходе российского футболиста Черышева

29.06.2019 13:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева.

Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг соответствующей договоренности с испанским "Вильярреалом", которому принадлежал россиянин.

Черышев является воспитанником структуры мадридского "Реала". Будучи игроком "Реала", он выступал на правах аренды в "Севилье", "Вильярреале" и "Валенсии". С 2016 года права на россиянина принадлежат "Вильярреалу".

В августе прошлого года Черышев перешел в "Валенсию" на правах аренды, срок которой истек по окончании сезона. В составе "Валенсии" он провел 41 матч, забив четыре мяча.

 
 
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Испанский футбольный клуб "Валенсия" выкупит права на полузащитника сборной России Дениса Черышева. Как сообщается на сайте "Валенсии", клуб достиг...
 
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