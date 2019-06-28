ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Один человек погиб, трое пропали без вести во время наводнения в Иркутской области

29.06.2019 13:03 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

До четырех человек может увеличиться число жертв наводнения в Иркутской области, где вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. домов с 9 тыс. жителей, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"При наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы. Информация постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число жертв может увеличится - внутри затопленных домов осмотр можно будет проводить только после того, как схлынет вода.

Ранее сообщалось о трех пропавших без вести - 86-летнем мужчине и 8-летнем мальчике, которых унесло течением реки Ии при попытке самостоятельно эвакуироваться из затопленных домов в поселке Евдокимовка Тулунского района, а также женщине-пенсионерке.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До четырех человек может увеличиться число жертв наводнения в Иркутской области, где вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. домов с 9 тыс. жителей,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Геополитические проблемы усилились, они мешают экономическому росту - декларация по итогам саммита G20
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика