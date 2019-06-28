Один человек погиб, трое пропали без вести во время наводнения в Иркутской области

Источник материала: Интерфакс

До четырех человек может увеличиться число жертв наводнения в Иркутской области, где вышедшие из берегов реки подтопили более 3,7 тыс. домов с 9 тыс. жителей, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

"При наводнении в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском районах Иркутской области погиб один человек, трое пропали без вести, 16 госпитализированы. Информация постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что число жертв может увеличится - внутри затопленных домов осмотр можно будет проводить только после того, как схлынет вода.

Ранее сообщалось о трех пропавших без вести - 86-летнем мужчине и 8-летнем мальчике, которых унесло течением реки Ии при попытке самостоятельно эвакуироваться из затопленных домов в поселке Евдокимовка Тулунского района, а также женщине-пенсионерке.