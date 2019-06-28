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Геополитические проблемы усилились, они мешают экономическому росту - декларация по итогам саммита G20

29.06.2019 12:29 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Главы стран G20 выразили готовность принимать шаги для решения геополитических проблем, которые мешают экономическому росту, говорится в декларации, опубликованной в субботу по итогам двухдневного саммита "двадцатки" в Осаке.

"Напряженность в торговле и геополитические проблемы усилились. Мы продолжим бороться с этими рисками и готовы к дальнейшим действиям", - отмечается в распространенном документе.

При этом лидеры стран G20 считают, что "темпы глобального экономического роста начинают стабилизироваться, и они, как ожидается, постепенно вырастут позднее в этом году и также в 2020 году".

Саммит "двадцатки" состоялся 28-29 июня в Осаке.

G20 объединяет государства с наиболее развитой и развивающейся экономикой. В нее входят такие страны, как Австралия, Аргентина, Бразилия, Британия, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, КНР, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, а также Европейский союз. ЕС на саммитах представляют председатель Европейской комиссии и председатель Европейского совета. На саммите в Осаке это Жан-Клод Юнкер и Дональд Туск, соответственно.

Входящие в состав "двадцатки" государства представляют 80% глобального ВВП. Изначально предполагалось, что эта встреча станет основной площадкой для форума международного экономического сотрудничества, однако позднее фокус сместился в сторону политики. В последние годы на саммитах G20 лидеры государств и их делегации ведут переговоры не только об экономических и финансовых вопросах, но также активно обсуждают международную повестку, вопросы климата, цифровой экономики и развития.

 
 
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Главы стран G20 выразили готовность принимать шаги для решения геополитических проблем, которые мешают экономическому росту, говорится в декларации,...
 
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