При текущем уровне неопределенности на мировом рынке нужны скоординированные действия производителей нефти глава Минэнерго РФ

Источник материала: Интерфакс

Скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности рынка при текущем уровне неопределенности на мировом рынке, распространила пресс-служба Минэнерго слова главы ведомства Александра Новака.

Заявление сделано по итогам переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана на полях G20 в Осаке.

"Итоги переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца, королевства Саудовская Аравия Мухаммеда бен Сальмана аль Сауда еще раз подтверждают ориентацию наших стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка, а также высокую степень взаимопонимания", - сказал министр.

Ранее Новак говорил, что на нефтяном рынке слишком много неопределенностей и для принятия решения о судьбе заканчивающейся в конце июня сделки ОПЕК+ по снижению нефтедобычи нужно дождаться итогов G20.

В рамках саммита Путин встретился не только с принцем Саудовской Аравии, но также и с президентом крупнейшей нефтедобывающей страны мира, не участвующей в сделке - США - Дональдом Трампом.

Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить сделку ОПЕК+ на тех же объемах на срок 6-9 месяцев.