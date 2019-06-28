Белорусский флаг на закрытии II Европейских игр понесет Марина Литвинчук

Источник материала: Вороновская газета





Закрытие II Европейских игр пройдет 30 июня на олимпийском стадионе «Динамо».

Честь нести флаг на традиционном параде атлетов во время церемонии дана байдарочнице Марине Литвинчук. В ее копилке на этих соревнованиях четыре награды: две золотые (К2 500 м, К1 1000 м), серебряная (К4 500 м) и бронзовая (К2 200 м).

А вторую кандидатуру выбрала сама команда. Ею стала Ольга Худенко — самая титулованная белоруска на турнире.

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