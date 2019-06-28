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Белорусский флаг на закрытии II Европейских игр понесет Марина Литвинчук

29.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Белорусский флаг на закрытии II Европейских игр понесет Марина Литвинчук

Закрытие II Европейских игр пройдет 30 июня на олимпийском стадионе «Динамо». 

Честь нести флаг на традиционном параде атлетов во время церемонии дана байдарочнице Марине Литвинчук. В ее копилке на этих соревнованиях четыре награды: две золотые (К2 500 м, К1 1000 м), серебряная (К4 500 м) и бронзовая (К2 200 м). 

А вторую кандидатуру выбрала сама команда. Ею стала Ольга Худенко — самая титулованная белоруска на турнире.

https://www.belta.by/

 
 
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Закрытие II Европейских игр пройдет 30 июня на олимпийском стадионе «Динамо».  Честь нести флаг на традиционном параде атлетов во время церемонии дана байдарочнице...
 
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