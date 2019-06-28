|
Участники II Европейских игр сегодня разыграют 28 комплектов наград
29.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Сегодня, в предпоследний день II Европейских игр, будет разыграно 28 комплектов наград,
В боксерском турнире, который проходит на ринге дворца спорта «Уручье», определятся обладатели 7 медальных комплектов. Первые бои начнутся в 16.00.
На татами «Чижовка-Арены» стартуют соревнования по каратэ, в которых сегодня определятся обладатели 6 комплектов наград. Начало в 9.00.
Пять комплектов разыграют участники состязания по трековым велогонкам. Заезды на велодроме «Минск-Арены» стартуют в 10.00.
В 11.00 на коврах Дворца спорта пройдут первые поединки мастеров греко-римской борьбы, которые выявят призеров в трех весовых категориях.
На площадке Falcon Club участники турнира по бадминтону разыграют медали в мужском и женском парных разрядах. Начало соревнований в 10.00.
В 14.00 под сводами «Минск-Арены» начнутся финалы индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в многоборье у женщин и мужчин.
В заключительный день турнира по настольному теннису пройдут медальные матчи командных первенств. Решающая встреча женских состязаний во Дворце тенниса начнется в 13.00, мужских — в 16.00.
На стадионе СОК «Олимпийский» в 18.30 стартует финальный поединок соревнований по пляжному футболу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, в предпоследний день II Европейских игр, будет разыграно 28 комплектов наград, сообщаеткорреспондент БЕЛТА. В боксерском турнире, который проходит на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)