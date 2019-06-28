Участники II Европейских игр сегодня разыграют 28 комплектов наград

Источник материала: Вороновская газета





Сегодня, в предпоследний день II Европейских игр, будет разыграно 28 комплектов наград, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В боксерском турнире, который проходит на ринге дворца спорта «Уручье», определятся обладатели 7 медальных комплектов. Первые бои начнутся в 16.00.

На татами «Чижовка-Арены» стартуют соревнования по каратэ, в которых сегодня определятся обладатели 6 комплектов наград. Начало в 9.00.

Пять комплектов разыграют участники состязания по трековым велогонкам. Заезды на велодроме «Минск-Арены» стартуют в 10.00.

В 11.00 на коврах Дворца спорта пройдут первые поединки мастеров греко-римской борьбы, которые выявят призеров в трех весовых категориях.

На площадке Falcon Club участники турнира по бадминтону разыграют медали в мужском и женском парных разрядах. Начало соревнований в 10.00.

В 14.00 под сводами «Минск-Арены» начнутся финалы индивидуальных соревнований по спортивной гимнастике в многоборье у женщин и мужчин.

В заключительный день турнира по настольному теннису пройдут медальные матчи командных первенств. Решающая встреча женских состязаний во Дворце тенниса начнется в 13.00, мужских — в 16.00.

На стадионе СОК «Олимпийский» в 18.30 стартует финальный поединок соревнований по пляжному футболу.

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