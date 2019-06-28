В Лиде в связи с празднованием Дня Независимости 2 и 3 июля будет закрыта для движения центральная часть города

Источник материала: Lida.Info





Филиал «Автобусный парк №2 г. Лида», сообщает, что в связи с празднованием Дня независимости 2 июля с 21.00 закрывается для движения транспорта участки по улице Советской (от ул. Кирова до ул. Ленинской), по улице Тавлая (от ул. Набережной до ул. Советской), по улице Ленинской (от ул. Советской до ул. Качана).

3 июля дополнительно закрывается для движения транспорта участок улицы Советская (от ул. Ленинской до ул. Калинина) с 9.00 до 13.00.

В связи с этим движение автобусов городских маршрутов с 21.00 2 июля до 13.00 3 июля будет осуществляться по следующим улицам:

Маршрут №2: автобусы будут следовать с ул. Советской на ул. Ленинскую на проспект Победы на ул. 8 Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

автобусы будут следовать с ул. Советской на ул. Ленинскую на проспект Победы на ул. 8 Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; Маршрут №3 : автобусы будут следовать с ул. Ленинской на проспект Победы на ул. 8 Марта на ул. Советскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях;

: автобусы будут следовать с ул. Ленинской на проспект Победы на ул. 8 Марта на ул. Советскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях; Маршрут №5: автобусы будут следовать с ул. Советской по ул. Ленинской в прямом и обратном направлениях без заезда на проспект Победы и ул. 8 Марта

Автобусы пригородных маршрутов Лида – Первомайский, Лида – Дворище, Лида — Ивье будут следовать по ул. Калинина.

Автобусы городских маршрутов №1, 4, 4а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 15т будут следовать без изменений.

3 июля с 9.00 до 13.00 автобусы городского маршрута №2 будут следовать с ул. Калинина на ул. Грюндвальдскую, проспект Победы на ул. 8 Марта и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Маршрут №5: автобусы будут следовать с ул. Калинина на ул. Грюндвальдскую, проспект Победы на ул. Ленинскую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

С 13.00 3 июля автобусы городских маршрутов будут следовать без изменений.