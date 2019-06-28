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Фестиваль «Венок дружбы» в Бобруйске: самобытные песни и танцы, гонки на тракторе и дегустации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Культурная программа II Европейских игр в эти дни масштабно представлена не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бобруйске открылся международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы».
На одной сцене – исполнители больше, чем из 40 стран 5 континентов. Впервые с самобытными песнями и танцами выступают участники из Аргентины. Насыщенная программа в городе на Березине будет радовать белорусов три дня.
Рамир Баро, участник фестиваля:
Алеся Касойкина, участник фестиваля (Азербайджан):
30 июня бобруйчан ожидает спортивный праздник и гастрономический фестиваль. Здесь можно будет не только продемонстрировать силу духа, но и продегустировать блюда белорусской кухни. Незабываемо провести вечер помогут известные исполнители. Завершится фестиваль гонками тракторов.
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Новости Беларуси. Культурная программа II Европейских игр в эти дни масштабно представлена не только в Минске, но и регионах, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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