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«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

29.06.2019 14:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские Чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

Такую возможность дает проект Президентского спортивного клуба «Олимпийский путь». Свой выбор сделали и представители женской борьбы, накануне завоевавшие сразу 2 золотые медали.

Ирина Курочкина о золоте на II Европейских играх: «Пыталась бороться до последней секунды»

Василиса Марзалюк о победе на Европейских играх в Минске: «Я переживала, но это мотивировало меня ещё больше»

«Олимпийский путь». Чемпионки II Европейских игр Ирина Курочкина и Василиса Марзалюк сделали свой выбор

Итак, Ирина Курочкина для финансовой поддержки выбрала Могилевский областной комплексный центр олимпийского резерва. Выбор Василисы Марзалюк пал на родной для нее Логойск и местную СДЮШОР. Школам будет перечислено по 15 тысяч рублей.

Люди в материале: Ирина Курочкина, Василиса Марзалюк
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белорусские Чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую возможность дает...
 
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