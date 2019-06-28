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«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилеве проходит 11-й международный инвестиционный форум «Мельница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевое событие региона в деловой программе лета.
На площадке традиционно рождаются важные экономические проекты. Например, уже начато расширение производственных мощностей Бобруйского тепличного комбината, строительство многофункционального здания и автоцентра в городе.
Во время работы форума потенциальные инвесторы познакомятся с экономическим потенциалом региона. Несколько десятков предприятий подготовили деловые предложения.
Руслан Страхар, заместитель председателя Могилёвского облисполкома:
Прияншу Джха, официальный представитель свободной экономической зоны (Индия):
В работе форума участвуют более 500 представителей бизнеса из 20 стран. По итогам работы инвестиционный портфель области должен вырасти почти на 350 миллионов рублей.
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«Хотим развивать сотрудничество с белорусскими компаниями». Инвестфорум «Мельница успеха» проходит в Могилёве
Новости Беларуси. В Могилеве проходит 11-й международный инвестиционный форум «Мельница успеха», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это ключевое...
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