Love story. Парень нашей звезды-барьеристки винит себя за серебро легкоатлетов на Европейских играх

Источник материала: Tut.by

— Прошелся по стадиону и слышу, как за спиной говорят: «Если бы не Граборенко, мы бы выиграли», — с накатывающимися слезами сказал спринтер Максим Граборенко после завоевания легкоатлетической командой Беларуси серебряных медалей II Европейских игр. Максим — парень чемпионки Европы в беге с барьерами Эльвиры Герман. Пока угнаться за любимой девушкой в спорте высших достижений ему не удается.



Максим Граборенко (слева), Эльвира Герман и тренер Виктор Мясников. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Кто говорил «Если бы не Граборенко…»? Болельщики? — уточняем мы у Максима

— Нет, волонтеры. Хочу ли я им что-то сказать в ответ? Нет. Когда в полуфинале пробежал с личным рекордом сезона, за меня болели. Что-то не получилось — и все, нет поддержки.

«Что-то не получилось» — это 10,77 секунды и шестое место Граборенко в беге на 100 м в финале легкоатлетического турнира на Европейских играх. Спринт у мужчин был первой дисциплиной в финале, и после забега команда Беларуси находилась на последнем месте по очкам.

Максим может бежать быстрее. В полуфинале он справился со стометровкой за 10,54 секунды. С таким временем в решающий день соревнований он мог бы рассчитывать на третье место, которое принесло бы Беларуси 8 очков.

— Для меня это незаслуженная медаль, — говорит о серебре Европейских игр Граборенко. — Я не показал свой лучший результат сегодня. Расстроен.

— И чуть ли не плачешь, так?

— Да.

— Думал, у нас с тобой будет веселое интервью, так как для вас с Элей это особенный момент: медаль есть не только у нее, но и у тебя.

— А вышло вот так.

— Вы отпразднуете с Элей завоевание командного серебра?

— Думаю, у меня будет тихий вечер.

Эльвира Герман называет в соцсетях бойфренда главным человеком в своей группе поддержки. Он помогал ей освоиться в Минске. Сюда Эля переехала из Пинска как перспективная спортсменка в 2013 году. Да, Макс присоединился к ней позже и во многом благодаря рекомендации для него от Эли перед тренером Виктором Мясниковым, и тем не менее. Кстати, долго упрашивать Мясникова позвать Граборенко в Минск не пришлось.

— Максим приехал бегать ко мне сначала 400 м, — рассказывал нам Виктор Николаевич в прошлогоднем интервью по случаю победы Герман на чемпионате Европы. — Будучи юниором, он выиграл чемпионат страны на этой дистанции. Сейчас мы перешли на 100 и 200 м. В Пинске парень потерялся бы немножко. А тут он попал в хорошую компанию, где у меня на дистанции 400 м Александр Красовский — чемпион страны и был третьим на Европейском юношеском олимпийском фестивале. Да, он постарше Максима, так ведь поэтому ему с ним и интересно. У меня Максим идет по графику.

— Как вам в принципе просьба Эли? Она просила о привилегии тренироваться вместе со своим парнем, — спрашивали мы Мясникова.

— Нормально, нет никаких предубеждений. В душу никому не лезу, хоть и хороший психолог. Вот они вместе работают, получается. Им комфортно вместе. Эля любит с ребятами тренироваться, потому что с девочками ей не то что скучно — она просто потеряет тонус. Лучше пусть за парнем пробежит и немного поупирается.

Карьера Эльвиры Герман развивается стремительно. В 2015 она выиграла чемпионат Европы среди юниоров, а на следующий год — юниорский чемпионат мира. В 2017-м стала серебряным призером молодежного чемпионата Европы. В 2018-м взяла золото на «взрослой» Европе и по итогам годам была названа лучшей молодой легкоатлеткой Европы по версии Европейской легкоатлетической ассоциации.

Результаты Максима, увы, не позволяют ему отбираться на топ-турниры. На чемпионат Европы 2018 года в Берлине он отправился туристом.

— Ехал 21 час на автобусе, — вспоминала Эля по возвращении из Берлина с континентальным золотом. — Это дорогого стоит! Его поддержка очень важна для меня. Здорово, когда в такие минуты близкий человек рядом.

— Макс, что сподвигло тебя на такой шаг?

— Эмоции! Головой не думал, так как это было решение, принятое сердцем. Когда приехал в Берлин, мне было сложно. Не так хорошо владею английским языком, как Эльвира. На месте скачал карту. За два часа дошел до отеля, где жила Эльвира. Потом вместе со Светой Парахонько (жена барьериста Виталия Парахонько. — Прим.ред.) мы сняли койко-места в хостеле. Все это было диким стрессом для меня! В первый раз так бродил в чужой стране, в чужом городе. Когда же увидел чемпионат Европы и Эльвиру в борьбе с лучшими барьеристками, понял, что это были лучшие соревнования, которые я когда-либо видел.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— А Европейские игры — лучший турнир, в котором ты участвовал, верно?

— И да, и нет. В полуфинале у меня все получилось, а в финале — нет. Вообще изначально должен был бежать Станислав Дорогокупец. Я приходил с ним на разминку, тренировался, а потом Стас бежал на соревнованиях и делал свою работу (результат Стаса в квалификации легкоатлетического турнира на Европейских играх— 10.69 сек. — Прим.ред.). Тренер засекал и видел, что и моя работа была на новом уровне. В полуфинале я выложился — 10.54 сек., а в финале не справился с давлением.

Насколько знаю, от меня руководство особенно ничего не требовало. Но когда ты выходишь на старт в Беларуси, и фанаты думают, что ты сейчас, наверное, победишь и попадешь в призы… Не получилось сдержать эмоции, когда вышел на стадион. Это спорт. К этому надо привыкать. Надо учиться сдерживать эмоции. Это самый сложный опыт. Я не раз видел, как с подобным справлялась Эля. Есть поддержка или нет — это самое сложное для Эльвиры в спорте.

— Может, твоя серебряная медаль — квинтэссенция твоей работы. Ты заслужил место в основном составе команды.

— Возможно. Начинал ведь турнир запасным.

— Тогда не стоит себя казнить.

— Это просто такой день. Мне нужно прийти домой, выспаться. Проснуться утром и решить, что делать дальше. В любом случае обида за выступление в финале Европейских игр надолго останется в моем сердце. Это жизнь. Надо учиться терпеть.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Пока мы разговаривали с Максимом, трижды выигравшая забеги на 100 м с барьерами на Европейских играх Эля находилась рядом. Было видно, что она не может в полной мере насладиться командным успехом на соревнованиях, так как переживает из-за состояния Максима.

— Это его первая медаль на международном уровне, и, надеюсь, она станет для него толчком в развитии, — сказала Эля под запись. — По сравнению с другими ребятами, которые выступали в команде, для него это был самый ценный опыт.

— Бывает ли так, что ты чувствуешь себя неловко, ведь у тебя столько побед, а Макс все не может раскрыться?

— Есть такое. Мне сложно из-за этой ситуации… Мне повезло. Я начала бегать за медалями с 16 лет. Знаю примеры, когда спортсмены добиваются хороших результатов после 26 лет. Вполне возможно, что через пять лет Максим выйдет на свой максимум. Пока он тянется к этому, решает промежуточные задачи.

Понятно, что не каждый человек может выступать так, как выступаю я или Максим Недосеков. И я не могу ничего сделать, чтобы помочь своему Максиму, помимо оказания моральной поддержки. Советую, когда речь заходит о том, как вести себя на соревнованиях. Это все, что я могу. В любом случае Максим развивается, и это не может не радовать меня.

— Будете отмечать завоевание серебра?

— Будем готовиться к молодежному чемпионату Европы, который пройдет в июле. У кого-то из нас не получилось сейчас, что-то получилось. Вот такие нюансы. Нужно поработать над ошибками.



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