﻿ В Гомеле продают четырехэтажное здание за 25 рублей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле продают четырехэтажное здание за 25 рублей

29.06.2019 14:43 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5 рублей). Находится строение В Гомеле, по адресу улица Богданова, 10В, сообщает gomeloblim.gov.by.

Новому владельцу разрешают превратить здание в спортивный комплекс, санаторий, отель, ресторан или гостиницу. Но есть условие: чтобы купить здание, нужно гарантировать, что оно будет использоваться как минимум на протяжении трех лет. 



Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля.

Более подробную информацию о здании можно найти на сайте комитета «Гомельоблимущество» в разделе «Календарь аукционов» или «Недвижимое имущество», а также получить по телефонам: 8 (0232) 70-38-49, 70-36-43.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5...
 
Новости дня
Новости разные
 
Love story. Парень нашей звезды-барьеристки винит себя за серебро легкоатлетов на Европейских играх
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика