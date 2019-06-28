В Гомеле продают четырехэтажное здание за 25 рублей

Источник материала: KYKY

На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5 рублей). Находится строение В Гомеле, по адресу улица Богданова, 10В, сообщает gomeloblim.gov.by.



Новому владельцу разрешают превратить здание в спортивный комплекс, санаторий, отель, ресторан или гостиницу. Но есть условие: чтобы купить здание, нужно гарантировать, что оно будет использоваться как минимум на протяжении трех лет.





Заявки на участие в торгах принимаются до 17 июля.



Более подробную информацию о здании можно найти на сайте комитета «Гомельоблимущество» в разделе «Календарь аукционов» или «Недвижимое имущество», а также получить по телефонам: 8 (0232) 70-38-49, 70-36-43.