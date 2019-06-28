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В Гомеле продают четырехэтажное здание за 25 рублей
Источник материала: KYKY>
На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5 рублей). Находится строение В Гомеле, по адресу улица Богданова, 10В,
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На торговой площадке «Белорусская универсальная товарная биржа» предлагают купить четырехэтажное здание площадью 2454,6 кв.м всего за одну базовую величину (25,5...
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