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«Have you seen Lenin?». Что иностранцы постят в соцсети с Европейских игр
Источник материала: KYKY>
Уже больше недели – с 21 июня – в Минске гремят Европейские игры. Мы уже рассказывали вам, как реагируют на событие беларусы, а сейчас решили показать, каким Минск во время спортивного праздника видят иностранцы. Увы, судя по фото многие не дошли до «Песочницы», но видели в метро Ленина и делали фото с Лёсиком.
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Уже больше недели – с 21 июня – в Минске гремят Европейские игры. Мы уже рассказывали вам, как реагируют на событие беларусы, а сейчас решили показать, каким Минск во...
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