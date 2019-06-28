«Have you seen Lenin?». Что иностранцы постят в соцсети с Европейских игр

Источник материала: KYKY

Уже больше недели – с 21 июня – в Минске гремят Европейские игры. Мы уже рассказывали вам, как реагируют на событие беларусы, а сейчас решили показать, каким Минск во время спортивного праздника видят иностранцы. Увы, судя по фото многие не дошли до «Песочницы», но видели в метро Ленина и делали фото с Лёсиком.