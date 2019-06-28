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«Have you seen Lenin?». Что иностранцы постят в соцсети с Европейских игр

29.06.2019 13:58 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже больше недели – с 21 июня – в Минске гремят Европейские игры. Мы уже рассказывали вам, как реагируют на событие беларусы, а сейчас решили показать, каким Минск во время спортивного праздника видят иностранцы. Увы, судя по фото многие не дошли до «Песочницы», но видели в метро Ленина и делали фото с Лёсиком. 

 
Теги: Минск
 
 
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Уже больше недели – с 21 июня – в Минске гремят Европейские игры. Мы уже рассказывали вам, как реагируют на событие беларусы, а сейчас решили показать, каким Минск во...
 
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