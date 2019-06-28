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Не поверите! В Минске от жары "поплыл" асфальт
Источник материала: Партизан
В среду в Беларуси был побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений: в Брестской области воздух прогрелся до 34,4 градуса, в Минске обновился рекорд месяца.
такой должна быть дорожная разметка
Из-за жары асфальт у вокзала в Минске «поплыл», а тяжелые автобусы буквально выдавили его на тротуар. Вместе с асфальтом деформировалась и разметка.
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В среду в Беларуси был побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений: в Брестской области воздух прогрелся до 34,4 градуса, в Минске обновился рекорд...
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