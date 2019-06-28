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На адвоката главного инженера МЗКТ завели уголовное дело
Источник материала: Партизан
Один из защитников Андрея Головача стал фигурантом уголовного дела по ст. 407 УК «Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного заседания».
По информации
В этот процесс один из его защитников не вступил, хотя раньше представлял интересы Головача. В феврале 2018 года главному инженеру МЗКТ был вынесен оправдательный приговор, но он тут же был задержан по подозрению в очередном коррупционном преступлении.
— В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 407 (Умышленное разглашение данных предварительного следствия лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о недопустимости их разглашения) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Окончательная правовая оценка действиям подозреваемой будет дана по результатам расследования, — прокомментировал TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.
Санкция статьи предусматривает штраф или арест.
Напомним, Андрей Головач пятый год находится за решеткой. Его случай даже опытные адвокаты называют уникальным и не помнят подобных историй, когда бы человек содержался в СИЗО столько времени.
В феврале 2018 года суд Фрунзенского района Минска оправдал главного инженера по обвинению в получении взяток на сумму более 180 тысяч деноминированных рублей, Верховный суд оставил оправдательный приговор в силе.
Ни по одному из уголовных дел главный инженер МЗКТ вину не признает. За месяц процесса в суде Первомайского района Минска так называемые взяткодатели так и не появились. Они находятся в России и Канаде.
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Один из защитников Андрея Головача стал фигурантом уголовного дела по ст. 407 УК «Разглашение данных дознания, предварительного следствия или закрытого судебного...
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