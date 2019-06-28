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Флаг Беларуси на закрытии Евроигр понесет Марина Литвинчук

29.06.2019 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 июня на олимпийском стадионе "Динамо" пройдет церемония закрытия II Европейских игр.



Флагоносцем сборной Беларуси на традиционном параде атлетов во время церемонии станет байдарочница Марина Литвинчук, кандидатуру которой выбрала сама команда.

Марина на домашних Европейских играх завоевала четыре награды: две золотые (К2 500 м, К1 1000 м), серебряную (К4 500 м) и бронзовую (К2 200 м). Таким образом, наравне с подругой по команде Ольгой Худенко, стала самой титулованной белоруской на турнире.

Церемония закрытия запланирована на 20.00.

 
 
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30 июня на олимпийском стадионе "Динамо" пройдет церемония закрытия II Европейских игр.
 
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