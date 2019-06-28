Флаг Беларуси на закрытии Евроигр понесет Марина Литвинчук









Флагоносцем сборной Беларуси на традиционном параде атлетов во время церемонии станет байдарочница Марина Литвинчук, кандидатуру которой выбрала сама команда.





Марина на домашних Европейских играх завоевала четыре награды: две золотые (К2 500 м, К1 1000 м), серебряную (К4 500 м) и бронзовую (К2 200 м). Таким образом, наравне с подругой по команде Ольгой Худенко, стала самой титулованной белоруской на турнире.





Церемония закрытия запланирована на 20.00.