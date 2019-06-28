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Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

29.06.2019 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Британский музыкант Элтон Джон прокомментировал в своем инстаграме слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России «не имеют ничего против людей нетрадиционной сексуальной ориентации». Певец обвинил его в двуличии и напомнил об исключении нескольких сцен из российской версии фильма «Рокетмен»

Он написал, что был очень расстроен тем, что сказал Путин в интервью Financial Times. «Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что  хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм, удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие», — заявил он.

Музыкант заявил, что благодарен тому, что политика его страны позволяет ему жить в счастливом браке со своим супругом.

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Dear President Putin, I was deeply upset when I read your recent interview in the Financial Times. I strongly disagree with your view that pursuing policies that embrace multicultural and sexual diversity are obsolete in our societies. I find duplicity in your comment that you want LGBT people to “be happy” and that “we have no problem in that”. Yet Russian distributors chose to heavily censor my film “Rocketman” by removing all references to my finding true happiness through my 25 year relationship with David and the raising of my two beautiful sons. This feels like hypocrisy to me. I am proud to live in a part of the world where our governments have evolved to recognise the universal human right to love whoever we want. And I’m truly grateful for the advancement in government policies that have allowed and legally supported my marriage to David. This has brought us both tremendous comfort and happiness. Respectfully, Elton John #LOVEISLOVE #WORLDPRIDE @EJAF

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Ранее Путин в интервью Financial Times заявил, что на Западе россиян представляют как гомофобов, но это не так. 

«Пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными. Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения», — сказал Путин.


30 мая в Москве прошел предпремьерный показ фильма «Рокетмен». После журналисты «Дождя» сообщили, что из него вырезали эпизоды с гей-сексом, мужскими поцелуями и наркотиками. Компания «Централ Партнершип» пояснила, что это сделано для соблюдения российских законов. В Минкульте сообщили, что это полностью решение прокатчика.   


 
 
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Британский музыкант Элтон Джон прокомментировал в своем инстаграме слова президента РФ Владимира Путина о том, что в России «не имеют ничего против людей...
 
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