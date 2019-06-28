Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Он написал, что был очень расстроен тем, что сказал Путин в интервью Financial Times. «Я вижу двуличие в ваших словах, когда вы говорите, что хотите, чтобы ЛГБТ "были счастливы" и что "у нас нет проблем с этим". Тем не менее российские дистрибьюторы подвергли жесткой цензуре мой фильм, удалив все упоминания о моем обретении истинного счастья в 25-летних отношениях с Дэвидом и воспитании двух прекрасных сыновей. Мне кажется, что это лицемерие», — заявил он.





Музыкант заявил, что благодарен тому, что политика его страны позволяет ему жить в счастливом браке со своим супругом.