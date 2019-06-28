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Замерзли? Завтра согреетесь

29.06.2019 13:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

30 июня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром на востоке страны сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс.

Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+26°С, по западу +27..+32°С.


1 июля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Западной Европы переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса. 

Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +27..+34°С.

 
 
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30 июня погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром на востоке страны сохранится влияние...
 
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