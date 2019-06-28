Замерзли? Завтра согреетесь

Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по востоку страны возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +20..+26°С, по западу +27..+32°С.









1 июля ночью сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем с Западной Европы переместится малоактивный атмосферный фронт и очень теплая воздушная масса.





Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер западной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +27..+34°С.