|
Белорусам понравилось жить в долг - установлен новый рекорд по кредитам
Источник материала: Партизан
По состоянию на 1 июня 2019 года белорусы должны банкам 12 миллиардов 371,5 миллиона рублей.
Это рекордно высокое значение. Месяц назад задолженность составляла 12,18 млрд.
Актуальную статистику динамики задолженности по кредитам, выданным банками Республики Беларусь физическим лицам, представил финансовый регулятор.
На начало 2019 года задолженность физлиц не превышала 11,596 млрд руб., год назад — 9,99 млрд, а в начале 2018 года — 9 млрд.
Структура задолженности:
кредиты на потребительские нужды — 4,772 млрд руб.,
кредиты на финансирование недвижимости — 7,599 млрд руб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По состоянию на 1 июня 2019 года белорусы должны банкам 12 миллиардов 371,5 миллиона рублей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)