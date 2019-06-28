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В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ в Солигорске впервые пройдет рок-фестиваль «SOL must go on». АНОНС.
29.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
21 июня 2019 21:01 3480
В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ в Солигорске впервые пройдет рок-фестиваль "SOL must go on". АНОНС.
Ежегодно в последнее воскресенье июня Республика Беларусь отмечает День молодежи. День молодежи в Солигорском районе будет насыщен всевозможными увлекательными мероприятиями.
30 июня в воскресенье в День МОЛОДЁЖИ в 18.00 в парке «Четырёх стихий» впервые пройдёт рок-фестиваль под названием «Sol Must Go On» . Гостей рок-фестиваля ожидает насыщенная программа. Организатором мероприятия выступает Солигорский РК ОО «БРСМ».
Начало рок-фестиваля — 18.00. Вход на концерт свободный.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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21 июня 2019 21:01 3480 В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ в Солигорске впервые пройдет...
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