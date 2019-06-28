В Ходосах прошёл семинар-учёба с представителями органов общественного управления

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В минувшую пятницу в аг. Ходосы прошёл семинар-учёба с представителями органов общественного самоуправления, депутатами. В работе семинара приняла участие председатель районного Совета депутатов Елена Клеенкова.

Во время мероприятия поднимались важные вопросы по направлению деятельности представителей органов самоуправления, рассматривались примеры эффективного взаимодействия с населением, говорили о совместной работе сельисполкомов со старостами и сельскими депутатами по благоустройству и многом другом.

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