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Как случчане катали крёстную "бабу" в магазин на тачке
29.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В пятницу, 28 июня, в одном из слуцких домов праздновали крещение мальчика. Застолье по этому поводу решили устроить по всем традициям - с выкупом каши и катанием крёстной бабы.
Однако женщина (крёстная баба), которая впервые купала ребёнка, не смогла прийти на праздник, и эту роль исполняла её дочь Настя. Как прошло традиционное катание крёстной бабы, смотрите в нашем позитивном ролике.
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В пятницу, 28 июня, в одном из слуцких домов праздновали крещение мальчика. Застолье по этому поводу решили устроить по всем традициям - с выкупом каши и катанием...
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