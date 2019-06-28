Источник материала: Слуцк Город

В пятницу, 28 июня, в одном из слуцких домов праздновали крещение мальчика. Застолье по этому поводу решили устроить по всем традициям - с выкупом каши и катанием крёстной бабы.

Однако женщина (крёстная баба), которая впервые купала ребёнка, не смогла прийти на праздник, и эту роль исполняла её дочь Настя. Как прошло традиционное катание крёстной бабы, смотрите в нашем позитивном ролике.