ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как случчане катали крёстную "бабу" в магазин на тачке

29.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Слуцк Город

В пятницу, 28 июня, в одном из слуцких домов праздновали крещение мальчика. Застолье по этому поводу решили устроить по всем традициям - с выкупом каши и катанием крёстной бабы.

Однако женщина (крёстная баба), которая впервые купала ребёнка, не смогла прийти на праздник, и эту роль исполняла её дочь Настя. Как прошло традиционное катание крёстной бабы, смотрите в нашем позитивном ролике.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 28 июня, в одном из слуцких домов праздновали крещение мальчика. Застолье по этому поводу решили устроить по всем традициям - с выкупом каши и катанием...
 
Новости дня
Новости разные
 
В ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ в Солигорске впервые пройдет рок-фестиваль «SOL must go on». АНОНС.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Савецкая вёска
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика