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Парковка на проспекте Машерова и прилегающих улицах будет запрещена парковка с 30 июля до окончания празднования Дня независимости

29.06.2019 14:35 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

С 7.00 30 июня и до окончания праздничных мероприятий 3 июля 2019 будет запрещена парковка автотранспорта по пр. Машерова от пр-та Независимости до ул. Тимирязева в обоих направлениях (включая придорожные парковки), собщили в Госавтоинспекции Минска.

Также парковка транспорта будет запрещена по ул. Гвардейской от пр-та Машерова до пр-та Победителей; по ул. Игнатенко от ул. Грибоедова  до проспекта Победителей; по ул. Грибоедова от пр-та Машерова  до ул. Игнатенко; по ул. Тарханова от ул. Гвардейской до ул. Грибоедова; у д. № 41 по пр-ту Победителей (рядом с химчисткой "Сияние").

Госавтоинспекция рекомендует водителям учитывать данную информацию при выборе места для остановки и стоянки транспортных средств и настоятельно просит водителей в случае вынужденной остановки в указанных местах оставлять под лобовым стеклом контактный телефон для связи.

 
Теги: Минск
 
 
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С 7.00 30 июня и до окончания праздничных мероприятий 3 июля 2019 будет запрещена парковка автотранспорта по пр. Машерова от пр-та Независимости до ул. Тимирязева в обоих...
 
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