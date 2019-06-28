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Предпоследний день II Европейских игр. За кого болеть на «Минск-Арене»?

29.06.2019 15:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Соревновательная программа II Европейских игр подходит к завершению, но у Беларуси еще есть медальные надежды. Как минимум серебро ожидаем от боксера Асанова.

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Конечно, желаем спортсмену занять высшую ступень пьедестала. Результаты станут известны ближе к вечеру. А пока перемещаемся к «Минск-Арене». Здесь собрались болельщики сразу нескольких видов спорта. Все подробности у Вероники Гришковой.   

Вероника Гришкова, СТВ:
Несмотря на то, что сегодня казалось бы предпоследний день соревнований, спортивная программа всё ещё насыщенная. Сейчас мы находимся возле комплекса «Минск-Арена», здесь разыграют медали сразу в нескольких объектах. Так, в соседнем велодроме сейчас сражаются трековики, а вот на главной площадке проходят соревнования по спортивной гимнастике. Здесь сегодня параллельно проходят финалы в мужском и женском многоборье. К сожалению, у мужчин никто не смог пробиться в решающую часть. А вот у женщин нашу страну представит 15-летняя Анастасия Алистратова. Этот сезон – ее первый во взрослом спорте.  

Подробнее – в видеоматериале  

Люди в материале: Вероника Гришкова, Дмитрий Асанов, Анастасия Алистратова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Соревновательная программа II Европейских игр подходит к завершению, но у Беларуси еще есть медальные надежды. Как минимум серебро ожидаем от...
 
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