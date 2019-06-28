|
Предпоследний день II Европейских игр. За кого болеть на «Минск-Арене»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соревновательная программа II Европейских игр подходит к завершению, но у Беларуси еще есть медальные надежды. Как минимум серебро ожидаем от боксера Асанова.
Конечно, желаем спортсмену занять высшую ступень пьедестала. Результаты станут известны ближе к вечеру. А пока перемещаемся к «Минск-Арене». Здесь собрались болельщики сразу нескольких видов спорта. Все подробности у Вероники Гришковой.
Вероника Гришкова, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Соревновательная программа II Европейских игр подходит к завершению, но у Беларуси еще есть медальные надежды. Как минимум серебро ожидаем от...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)