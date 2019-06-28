|
Принцессе Диане – 58. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Принцессе Диане, матери наследников британского престола – принцев Уильяма и Гарри, первого июля исполнилось бы 58 лет.
Издание Daily Mail к этой дате
Вот лишь некоторые из редких фото.
Нежное фото с сыном Гарри
Марк Стюарт, королевский фотограф:
Первое смелое черное платье принцессы Дианы
Это фото в 1981 году сделал Ричард Янг. Он рассказывал, что это один из его любимых снимков. Диана и Чарльз только что обручились. Принцесса прибыла на благотворительный обед, на котором также присутствовала
«Когда она вышла из машины, я стоял прямо перед ней. Черное платье из тафты было создано дизайнерским дуэтом Элизабет и Дэвид Эмануэль, которые позже создадут её свадебное платье. Диане пришлось наклониться, чтобы выйти из машины – и это был первый и последний раз, когда настолько глубокое декольте принесло ей неудобство. После этого дворец или она всегда следили за тем, чтобы у нее с собой был клатч, чтобы прикрыться».
Фото, которое стоит у кровати Элтона Джона
Этот снимок также сделал фотограф Ричард Янг. По его словам, это единственное фото, на которой вместе изображены принцесса Диана и Элтон Джон, помимо кадра на похоронах Джанни Версаче. «Он говорит мне, что держит его у своей кровати».
Снимок сделан в 1993 году.
Шутка над принцессой
Фото сделано Марком Стюартом в Чехии в 1991 году. Принцесса Диана играет на фортепиано в детском приюте.
Марк Стюарт, королевский фотограф:
Новая стрижка
Фото 1983 года. Диана сделала новую геометрическую стрижку.
Кен Леннокс, бывший королевский фотограф:
Пораженная свистом
1985 год.
Кен Леннокс, фотограф:
Фото в Белом доме
По словам бывшего королевского корреспондента Майкла Коула, в тот вечер на балу, устроенном четой Рейган, Диана выглядела замечательно. На ней было одето темно-синее бархатное платье от Виктора Эдельштейна. На снимке принцесса Диана танцует с актером Джоном Траволтой.
Кен Леннокс, фотограф:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Принцессе Диане, матери наследников британского престола – принцев Уильяма и Гарри, первого июля исполнилось бы 58 лет. Издание Daily Mail к...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)