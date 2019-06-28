Принцессе Диане – 58. Редкие фото леди Ди и обстоятельства, при которых они были сделаны

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Принцессе Диане, матери наследников британского престола – принцев Уильяма и Гарри, первого июля исполнилось бы 58 лет.

Издание Daily Mail к этой дате опубликовало редкие снимки принцессы Дианы. А люди, которые были рядом с ней в момент, когда эти фотографии были сделаны, прокомментировали обстоятельства.

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Вот лишь некоторые из редких фото.

Нежное фото с сыном Гарри



Фото: CAMERA PRESS/Mark Stewart

Марк Стюарт, королевский фотограф:

Одна из моих любимых фотографий Дианы – этот снимок я сделал в 1995 году. Он показывает, как она любила своих мальчиков. Поговорив с ней, я понял, что быть матерью – ее главная роль. Люди, которыми стали ее сыновья, являются свидетельством воспитания, которое она и отец давали им. Думаю, ей было бы очень весело в роли бабушки.

Первое смелое черное платье принцессы Дианы



Фото: RICHARD YOUNG/ Rex Features

Это фото в 1981 году сделал Ричард Янг. Он рассказывал, что это один из его любимых снимков. Диана и Чарльз только что обручились. Принцесса прибыла на благотворительный обед, на котором также присутствовала Грейс Келли .

«Когда она вышла из машины, я стоял прямо перед ней. Черное платье из тафты было создано дизайнерским дуэтом Элизабет и Дэвид Эмануэль, которые позже создадут её свадебное платье. Диане пришлось наклониться, чтобы выйти из машины – и это был первый и последний раз, когда настолько глубокое декольте принесло ей неудобство. После этого дворец или она всегда следили за тем, чтобы у нее с собой был клатч, чтобы прикрыться».

Фото, которое стоит у кровати Элтона Джона



Фото: dailymail.co.uk

Этот снимок также сделал фотограф Ричард Янг. По его словам, это единственное фото, на которой вместе изображены принцесса Диана и Элтон Джон, помимо кадра на похоронах Джанни Версаче. «Он говорит мне, что держит его у своей кровати».

Снимок сделан в 1993 году.

Шутка над принцессой



Фото: dailymail.co.uk

Фото сделано Марком Стюартом в Чехии в 1991 году. Принцесса Диана играет на фортепиано в детском приюте.

Марк Стюарт, королевский фотограф:

Иногда она подшучивала над нами, поэтому мы решили пошутить над ней. Мы знали, что дети собирались устроить ей небольшой концерт, поэтому сказали им, что Диана любит играть на пианино и что можно попросить ее сыграть. Поэтому один из маленьких детей подошел к ней и сказал: «Мы только что сыграли для вас, сыграете нам?» Она села и прекрасно сделала это. Но когда она выходила из комнаты, то ее взгляды на нас были убийственные. Она точно знала, что мы это сделали.

Новая стрижка



Фото: dailymail.co.uk

Фото 1983 года. Диана сделала новую геометрическую стрижку.

Кен Леннокс, бывший королевский фотограф:

Во дворце появился новый пресс-секретарь. Я сказал ему, что у меня нет шансов сделать ее фотографию. Через два дня он позвонил мне, чтобы сказать, что она будет на мероприятии Красного Креста, и договорился, чтобы я сел в первый ряд. Диана сидела на сцене, а я не делал никаких фотографий для начала. Она услышала, что камера не работает, поэтому через несколько минут принцесса посмотрела на меня и произнесла «Что теперь?». Я положил камеру, посмотрел на нее и повернул голову влево, разыгрывая то, как я хотел, чтобы она показала свои волосы. Она скопировала меня. На этих снимках она выглядит как классическая греческая скульптура.

Пораженная свистом



Фото: dailymail.co.uk

1985 год.

Кен Леннокс, фотограф:

Всевозможные вещи заставляли ее смеяться. Мы были на ступеньках Белого дома в 1985 году. Диана появилась в белом платье с блестками, я бы назвал его платьем Мэрилин Монро. Она выглядела в нем невероятно. Когда Диана шла, я сделал один снимок, а затем один из американских фотографов свистнул ей. Вместо того, чтобы игнорировать это, как предполагается по королевскому этикету, она оглянулась, а я сделал второй.

Фото в Белом доме



Фото: REX/ Shutterstock

По словам бывшего королевского корреспондента Майкла Коула, в тот вечер на балу, устроенном четой Рейган, Диана выглядела замечательно. На ней было одето темно-синее бархатное платье от Виктора Эдельштейна. На снимке принцесса Диана танцует с актером Джоном Траволтой.

Кен Леннокс, фотограф:

Есть кое-что, что она делала, а сейчас эти традиции продолжает принц Гарри. Когда она встречалась с детьми, то всегда присаживалась на их уровень, чтобы поговорить и посмотреть им в глаза. До нее члены королевской семьи просто наклонялись и смотрели вниз.