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Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

29.06.2019 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время в эти минуты собираются и у Дворца спорта, где работает фан-зона II Европейских игр. И на прямую связь со студией СТВ выходит Дмитрий Боярович.

Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

Дмитрий Боярович, СТВ:
Атмосфера просто замечательная. Вы слышите, что звучит музыка, играют виртуозные баянисты. Собралось очень много людей. Сегодня здесь на фан-зоне Европейских игр  День культуры России. И не только матрешками удивляет эта страна сегодня.

Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Дмитрий Боярович
 
 
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Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время в эти минуты собираются и у Дворца спорта, где работает фан-зона II...
 
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