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Как растопить русский самовар? Чем удивляют гостей на главной фан-зоне у Дворца спорта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время в эти минуты собираются и у Дворца спорта, где работает фан-зона II Европейских игр. И на прямую связь со студией СТВ выходит Дмитрий Боярович.
Дмитрий Боярович, СТВ:
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Новости Беларуси. Огромное количество болельщиков и просто любителей здорово провести время в эти минуты собираются и у Дворца спорта, где работает фан-зона II...
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