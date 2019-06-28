У Chrysler снова появился Voyager: так назвали самые простые версии минивэна Pacifica

Источник материала: Tut.by

Минивэн Voyager из гаммы Chrysler исчез более 10 лет назад, но теперь маркетологи компании решили снова обратиться к подзабытому имени — такое обозначение получат самые простые варианты исполнения однообъемника Pacifica .





Имя Voyager будут нести комплектации L и LX, а также LXi, предназначенная для корпоративных автопарков. От Pacifica, теперь доступной только в богатых исполнениях, начальные варианты однообъемника будут отличаться передним бампером без противотуманок и с черной вставкой, меньшим количеством хрома и задней дверью с шильдиком Voyager.





Салон у всех Voyager будут семиместным, а в «базе» заявлены климат-контроль, панель приборов с 3,5-дюймовым информационным дисплеем посередке, аудиосистема с 6 динамиками и мультимедиа-система Uconnect с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Среди опций — развлекательный комплекс с DVD-проигрывателем для задних седоков и фирменный набор электронных ассистентов SafetyTec.





Под капотом Voyager скрывается 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 291 л.с., сблокированный с 9-ступенчатым «автоматом», в то время как для Pacifica доступна также 263-сильная гибридная установка на основе того же мотора (его дефорсированной версии) и с 50 км запаса хода на электротяге.





Таким образом, формально в модельном ряду Chrysler теперь будет три модели — кроме Voyager и Pacifica компания, спрос на продукцию которой неуклонно падает, продает также седан 300. Цены на Voyager пока не озвучены — как ожидается, в Америке они будут начинаться от 27 тысяч долларов.