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У Chrysler снова появился Voyager: так назвали самые простые версии минивэна Pacifica

29.06.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минивэн Voyager из гаммы Chrysler исчез более 10 лет назад, но теперь маркетологи компании решили снова обратиться к подзабытому имени — такое обозначение получат самые простые варианты исполнения однообъемника Pacifica.


Имя Voyager будут нести комплектации L и LX, а также LXi, предназначенная для корпоративных автопарков. От Pacifica, теперь доступной только в богатых исполнениях, начальные варианты однообъемника будут отличаться передним бампером без противотуманок и с черной вставкой, меньшим количеством хрома и задней дверью с шильдиком Voyager.


Салон у всех Voyager будут семиместным, а в «базе» заявлены климат-контроль, панель приборов с 3,5-дюймовым информационным дисплеем посередке, аудиосистема с 6 динамиками и мультимедиа-система Uconnect с 7-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Среди опций — развлекательный комплекс с DVD-проигрывателем для задних седоков и фирменный набор электронных ассистентов SafetyTec.


Под капотом Voyager скрывается 3,6-литровый атмосферный V6 мощностью 291 л.с., сблокированный с 9-ступенчатым «автоматом», в то время как для Pacifica доступна также 263-сильная гибридная установка на основе того же мотора (его дефорсированной версии) и с 50 км запаса хода на электротяге.


Таким образом, формально в модельном ряду Chrysler теперь будет три модели — кроме Voyager и Pacifica компания, спрос на продукцию которой неуклонно падает, продает также седан 300. Цены на Voyager пока не озвучены — как ожидается, в Америке они будут начинаться от 27 тысяч долларов.

 
 
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Маркетологи Chrysler решили снова обратиться к подзабытому имени Voyager - такое обозначение получат самые простые варианты исполнения однообъемника Pacifica.
 
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