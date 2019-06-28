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Футболистка сборной США: Без геев в команде чемпионат не выиграть

29.06.2019 15:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино, оформившая дубль в четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Франции (2:1), отметила, что победа имеет для нее особенную ценность в связи с тем, что сейчас идет месяц гордости ЛГБТ, сообщает Sports.ru со ссылкой на The Guardian.


Меган Рапино. Фото: Reuters

— Вперед, геи! Невозможно выиграть чемпионат без геев в команде, раньше подобного никогда не добивались. Это наука! Меня мотивируют люди, которые симпатизируют мне, которые борются за то же, что и я, я заряжаюсь от этого больше, чем когда пытаюсь доказать чью-то неправоту. Это изнуряет, но быть геем, быть классным в месяц гордости — это здорово! — сказала Рапино.

Раннее 33-летняя футболистка заявила, что не посетит Белый дом, если США выиграют ЧМ, из-за неприязни к президенту Дональду Трампу.

Трамп ответил, что в любом случае планирует пригласить команду.

 
 
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Вице-капитан женской сборной США Меган Рапино отметила, что победа над Францией имеет для нее особенную ценность в связи с тем, что сейчас идет месяц гордости ЛГБТ.
 
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