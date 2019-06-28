ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Лукашенко совсем плохо со здоровьем? За трибунами у Стелы поставили мощный кондиционер

29.06.2019 15:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На традиционном месте у Стелы на проспекте Победителей в Минске к празднованию 3 июля уже собрали не только трибуну - за ней прячется огромный и мощный промышленный кондиционер.

К трибуне от него ведут теплоизолированные воздуховоды. Об этом сообщает в своем телеграм-канале блогер NEXTA.

Зачем он нужен - большой вопрос. Особенно с учетом того, что парад запранирован на 9 вечера, а 3 июля в Минске будет, по прогнозу синоптиков, абсолютно комфортная погода в районе 20 градусов тепла.

"Может, для того, чтобы "разум возмущённый" кипел у кого-то под фуражкой не слишком сильно. А может, чтобы чей-то политический труп в прохладе разлагался не так быстро. Наконец, кое-кто мог очень стремительно постареть, и здоровье уже не позволяет без фатальных последствий постоять часок на летней жаре, как в былые времена.

Нет, ну не сошли же они с ума, чтобы монтировать такой мощный кондиционер ради одного полностью здорового и спортивного человека?", - теряется в догадках блогер, отмечая, что "кондиционер - Daikin, кстати. Хорошая фирма. Не из дешёвых".



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На традиционном месте у Стелы на проспекте Победителей в Минске к празднованию 3 июля уже собрали не только трибуну - за ней прячется огромный и мощный промышленный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Предпоследний день II Европейских игр. За кого болеть на «Минск-Арене»?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
29.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика