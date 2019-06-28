У Лукашенко совсем плохо со здоровьем? За трибунами у Стелы поставили мощный кондиционер

сообщает в своем телеграм-канале блогер NEXTA. К трибуне от него ведут теплоизолированные воздуховоды. Об этомв своем телеграм-канале блогер NEXTA.





Зачем он нужен - большой вопрос. Особенно с учетом того, что парад запранирован на 9 вечера, а 3 июля в Минске будет, по прогнозу синоптиков, абсолютно комфортная погода в районе 20 градусов тепла.





"Может, для того, чтобы "разум возмущённый" кипел у кого-то под фуражкой не слишком сильно. А может, чтобы чей-то политический труп в прохладе разлагался не так быстро. Наконец, кое-кто мог очень стремительно постареть, и здоровье уже не позволяет без фатальных последствий постоять часок на летней жаре, как в былые времена.





Нет, ну не сошли же они с ума, чтобы монтировать такой мощный кондиционер ради одного полностью здорового и спортивного человека?", - теряется в догадках блогер, отмечая, что "кондиционер - Daikin, кстати. Хорошая фирма. Не из дешёвых".







