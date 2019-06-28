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Бундестаг заявил о критической ситуации с правами человека в Беларуси

29.06.2019 14:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Комитет по правам человека Бундестага выпустил декларацию о ситуации с правами человека в Беларуси.



Депутаты использовали II Европейские игры в Минске как возможность обратить внимание на критическую ситуацию с правами человека и продолжающимся применением смертной казни, говорится в документе.

Беларусь – единственная страна в Европе, которая применяет смертную казнь. Первые шаги по введению моратория были сведены на нет после приведения в силу смертного приговора на прошлой неделе, говорится в декларации.

Депутаты Бундестага отмечают, что Беларусь не выполнила рекомендации БДИПЧ ОБСЕ по реформированию избирательного законодательства, более прозрачному подсчету голосов и включению оппозиционеров в состав избирательных комиссий.

В Беларуси нарушается свобода прессы, собраний и ассоциаций; власти препятствуют работе оппозиции; правозащитники, оппозиционные политики, журналисты, блогеры, юристы и члены профсоюзов сталкиваются с репрессиями; несовершеннолетние получают большие тюремные сроки по наркотическим статьям, отмечается в декларации.


Политические реформы в стране тормозятся. Несмотря на отдельные знаки открытости и сближения с ЕС, ситуация с правами человека в Беларуси продолжает вызывать беспокойство.

Бундестаг призвал Беларусь вести диалог по правам человека с ЕС и заявил, что Европейский олимпийский комитет должен в большей степени учитывать ситуацию с правами человека, когда выбирает страны для проведения крупных спортивных мероприятий.


 
Теги: Минск
 
 
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Комитет по правам человека Бундестага выпустил декларацию о ситуации с правами человека в Беларуси.
 
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