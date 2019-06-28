 «Шахматы на бегу». Второй день чемпионата Европы по спортивному ориентированию прошел в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

В эстафете, маршрут которой пролегал через деревню Старина Гродненского района, приняли участие девушки и юноши в возрасте 16-18 лет из 33 стран Европы.





Спортивное ориентирование – массовый вид спорта, который в Беларуси, стоит отметить, развивается на должном уровне. Каждый год здесь проходит как минимум 20 республиканских стартов, участие в которых принимают около 300 спортсменов. Кстати, начало ориентированию в Беларуси положили туристы Минского электрического завода, именно они летом 1962 года провели первые старты в районе деревни Волма.

В этом году все куда масштабнее: впервые в истории белорусского спорта в Гродно проходит чемпионат Европы по спортивному ориентированию. По словам организаторов, для чемпионата разрабатывались специальные трассы, которые к тому же не повторяются.









– На подготовку понадобилось немало времени. Выбирались такие трассы, которые позволяли разместить интересные пункты и были бы любопытны с точки зрения рельефа и пейзажа, – делится один из организаторов чемпионата.

Чемпионат состоит из длинной дистанции, эстафеты и спринта. Так, сегодня в районе деревни Старина состоялся второй этап соревнований – эстафета. Участники – девушки и юноши от 16 до 18 лет, для которых, безусловно, спортивное ориентирование является не просто бегом, а чем-то большим.





– Спортивное ориентирование — это образ жизни. Для каждого человека, который начинает заниматься данным видом спорта, это перерастает во что-то большее. Мы не просто бегаем. Не даром ориентирование называют шахматами на бегу, ведь помимо физической подготовки, нужно еще иметь и умственную. Лично я занимаюсь этим спортом уже 10 лет, с первого класса. Собираюсь заниматься спортивным ориентированием и дальше, а в будущем даже хотела бы привлечь своих детей, – делится участница из России Анна Сафронова.

Кто-то из участников пришел к этому виду спорта недавно, другие занимаются спортивным ориентированием с детства. Например, участница из Беларуси Ольга Томаш увлеклась этим спортом благодаря своей семье: и мама, и папа, и бабушка, и дедушка – все занимаются спортивным ориентированием, можно сказать, это уже семейная традиция.





– Ориентирование это не только бег, как в легкой атлетике, здесь нужно еще и думать головой. На чемпионате Европы ничего не решает бег, все решает техника, потеряешься ли ты в лесу, заметишь пункт за камнем или нет. Спортивным ориентированием увлекается вся моя семья, вот и я пошла по стопам родных, – рассказывает Ольга.

Сегодня на площади Советской – в фан-зоне II Европейских игр – состоится торжественное награждение победителей и призеров эстафеты.

К слову, завтра на центральных улицах старого Гродно пройдет третий этап соревнований – спринт.

















Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: Вадима ГОЛОТИКА https://grodnonews.by/